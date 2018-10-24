日本官房长官高度评价日中和平友好条约的意义

新华社东京１０月２３日电（记者王可佳 姜俏梅）日本内阁官房长官菅义伟２３日高度评价日中和平友好条约对两国关系的意义，表示期待日本首相安倍晋三即将进行的访华能够推动两国关系进一步发展。

２３日是日中和平友好条约生效４０周年的纪念日。菅义伟当天下午在记者会上表示，这４０年来，尽管日中周边环境产生了很大变化，两国关系也经历了诸多变迁，但日中和平友好条约始终是支撑两国关系的基础，同时也为两国关系未来发展指明了方向。

日本首相安倍晋三将于１０月２５日至２７日对中国进行正式访问。菅义伟表示，此访是日本首相时隔７年正式访华。目前两国关系正趋于改善，期待能够以此次安倍访华为契机，将日中关系提升至一个新的阶段。

１９７８年１０月２３日，当时的中国国务院副总理邓小平在日本和福田赳夫首相出席了中日和平友好条约批准书互换仪式，条约正式生效，成为指导中日关系发展的基础性文件之一。

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