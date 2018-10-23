翰墨铸情 陈栋琨书法展开幕

10月20日，翰墨铸情——陈栋琨书法作品展在三品美术馆北京馆开幕。展览展出114套、198件作品充分体现陈栋琨先生多年的探索积累和精湛书艺，是向首都书法界和诗词界同仁的致敬和汇报。

天津市书法家协会对陈栋琨书法作品展给予极大的学术支持，中国书法家协会副主席、天津市文联副主席、天津市书法家协会副主席张建会先生评价说：在当前书法发展求新求变的时风之下，陈栋琨先生一直有自己的坚持，但是并非保守地封闭，他是开放的。

北京边锋画院院长郭立黄先生评价说：书法展瞬间变成大的行为艺术，办展有学术性，又让更多普通观众得以了解和认知。

陈栋琨，又名陈彦霖，字石斋，伯柔、雨润。自幼秉承其父著名词人、昆曲专家陈机峰先生的教诲，学文习书，以唐楷为基础，广涉汉魏碑版墓志数十种，曾问艺于津门书坛余明善、龚望诸名家，形成了他稳健凝重的楷书风格。并涉及篆简行草等。犹喜书尺余大字。书法风格追求酣辣、灵动、雄浑、峻厚。

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