2018年“创青春-中关村U30”创业大赛 寻找改变世界的青年创业力量

人民网讯 10月22日，“华威美林杯”2018年“创青春-中关村U30”青年创新创业大赛决赛在中国科技会堂举办，百位成功晋级决赛的创业选手同台竞技，角逐30强年度优胜者。

中关村U30大赛发起人，中关村大河资本创始合伙人刘志硕受邀作为创业导师代表，分享了“感谢”、“梦想”、“相信”的力量。从2015年发起至今，中关村U30累计为百余位优秀青年创业者搭建了同创业导师展示交流、资源对接的平台，2017、2018两年，共计有28位选手登上福布斯30U30中国精英榜。刘志硕对一起发起中关村U30的所有企业家、导师的辛勤付出表示感谢，对所有参赛创业者对创业的坚持，为自身梦想、国家梦想而奋斗的精神表示感谢。

中关村大河资本合伙人陈剑峰在接受记者专访时谈到：创新创业迈向全球是当今趋势，这与全球信息化发展是高度相关的，移动互联网技术的广泛应用推动信息化社会的重构，原来的商业模式、商业机构等都会发生巨大的变化，给年轻创业者创造了巨大的机会，同时带来巨大的挑战。挑战具体来自于两方面：“面向未来的挑战”、“跑步当中的竞争”，面向未来，创业者一定要清楚，应该用什么样的技术、产品、组织、商业模式，去把新的创新土壤耕耘出来；其二要清楚自身所处的创业环境，已经是包括美国、以色列、欧盟、加拿大等全球下的竞争，如何在竞争中，真正的掌握到核心技术，是现如今的创业者面临的最大的挑战。陈剑峰建议创业者在资本寒冬下要有“猫冬”的想法，拿到钱的项目切忌花钱大手大脚，尚未拿到钱的企业适当调整估值，抓紧时间融资，尽快把产品做出来，把商业模式跑通。

据了解，2018年“创青春-中关村U30”百强选手的平面展示即将出现在北京千万人流量的地铁灯箱和各主干道公交站牌广告上；12月，大赛将为百强选手举办清华五道口金融学院专属培训，2019年，大赛将组织年度优胜选手进行国际创新交流，推荐科博会、双创周核心刊位精彩展示等，多层次助力青年创新创业。

(责编：陶稳(实习生)、常红)