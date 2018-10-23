原标题：美国两党冲刺中期选举 特朗普执政面临“中考”

新华社华盛顿１０月２３日电（全球热点）美国两党冲刺中期选举 特朗普执政面临“中考”

新华社记者

距１１月６日的投票日还有两周，美国２０１８年中期选举进入最后冲刺，共和党和民主党两大阵营加大造势和拉票力度。美国总统特朗普、前总统奥巴马等人２２日抓紧助选。

分析人士指出，中期选举往往被视为对现任总统执政的一次“中考”，更因关乎美国下阶段政治格局而备受瞩目。今年中期选举一大看点在于特朗普政府上台以及共和党掌控国会两院会否产生“钟摆效应”，令民主党夺回众议院。

【新闻事实】

竞选集会、公众演说、竞选广告……两周倒计时之际，两党阵营为中期选举发起最后冲刺，党内高层人士或代表人物更是亲自出马拉票。

过去的一周，特朗普先后前往蒙大拿州、亚利桑那州、内华达州为共和党候选人站台，还通过社交媒体抓紧助选。民主党阵营的前任总统奥巴马、前副总统拜登、前国务卿希拉里·克林顿近日也频繁现身竞选活动。

２２日，特朗普在休斯敦为共和党联邦参议员泰德·克鲁兹助选，称对方为自己好友。两人曾在２０１６年争夺共和党总统候选人提名时互斥对方为骗子。

同一天，奥巴马在拉斯维加斯出席竞选集会时说，对他而言，今年中期选举甚至比他本人参加的两次总统选举还要重要。

美国全国广播公司新闻网和《华尔街日报》最新联合民调结果显示，接近三分之二的受访注册选民对中期选举表现出浓厚兴趣。

【深度分析】

众议院此次要全部改选４３５个席位，共和党和民主党目前分别手握２３５席和１９３席，另有７席空缺，此次两党中的一党须拿下至少２１８席才能夺得众议院控制权。据美国选情分析网站“库克政治报告”分析，共和党和民主党的稳固席位分别有１４５席和１８３席，双方可能拿下的分别有２６席和１１席，余下７０席属于难分上下。这意味着，最终胜负的变数犹存。

特朗普政府上台以来，美国政治极化和社会分裂进一步加重，近期围绕最高法院大法官提名人选的斗争更成为“点燃”双方支持者的导火索之一。在中期选举进入冲刺阶段后，两党核心策略都是继续在关键议题上激发支持者的投票热情。

共和党阵营日前再拿移民问题大做文章。特朗普２０日在竞选集会上借非法移民问题抨击民主党，２２日又以非法移民为由威胁减少对中美洲三国援助。

鉴于特朗普上台后一直推动废除前任奥巴马政府通过的“平价医保案”（俗称“奥巴马医改”），民主党阵营采取将医保法案与中期选举挂钩的策略，希望借机吸引铁杆选民及医保“刚需”人群。

【即时评论】

过去一年多来，“美国优先”深刻影响美国社会，中期选举如一面镜子映射出美国社会撕裂的现状。身为“世界第一”，美国在经贸、外交、军事、移民等诸多领域大幅调整政策立场，也给国际社会带来震荡，今年以来的竞选政治周期进一步加大了这种振幅。

不仅如此，因竞选政治之故，美国政客往往对他国横加指责或挑起事端，以凸显自己的强硬和“政治正确”。对这类做法，明眼人已见怪不怪。

【背景链接】

中期选举是指在美国总统任期中间举行的选举，每４年一次。国会两院、州长以及地方行政、立法机构的部分席位面临改选。

国会选举向来是美国中期选举“重头戏”。众议院有４３５个席位，众议员任期为２年，今年中期选举将全部改选。参议院有１００个席位，参议员任期６年，每２年改选三分之一，今年有３５个席位面临改选。

此外，美国５０个州中有３６个州将在今年改选州长。（记者：孙丁、徐剑梅、刘阳；编辑：孙浩、商婧）

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