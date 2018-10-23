原标题：墨西哥总统希望中美洲民众以合法方式完成移民进程

新华社墨西哥城１０月２２日电（记者吴昊）针对连日来大量中美洲国家民众涌入墨西哥的情况，墨西哥总统培尼亚２２日表示，希望进入墨西哥的中美洲国家民众能够“以合法方式完成移民进程”。

培尼亚当天在哈利斯科州出席墨西哥商业峰会时发表上述表态。他说，墨西哥不会允许外国公民非法进入本国，如果他们采取非法方式，无论寻求进入美国还是继续留在墨西哥，都将难以达到目的。

培尼亚说，一周以来已有上千名中美洲国家民众以合法方式进入墨西哥，并向墨政府提交避难申请。他敦促政府部门引导这些外国民众通过申请避难或满足有序合法移民条件，启动相关移民进程。

本月中旬，逾千名洪都拉斯人经危地马拉向墨西哥、美国进发。据媒体报道，连日来，这支北上寻求移民美国的队伍不断壮大，一度超过７０００人，并于２１日抵达墨西哥南部边境城市塔帕丘拉。

墨西哥边境管理人员告诉这些来自洪都拉斯、危地马拉、萨尔瓦多的民众，如果没有护签证明入境，可以申请难民身份，完成程序需要９０天；如果没有任何手续就入境，则将被墨执法部门驱逐回国。

已有逾千民众向墨西哥政府提交避难申请，但是更多人计划继续北上，试图穿越美墨边界入境美国。

美国总统特朗普２２日宣布，由于洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多政府未能阻止民众北上前往美国，美方将中断或大幅削减对三国援助。

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