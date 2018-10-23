美称中方应被纳入《中导条约》 外交部：不接受任何形式讹诈

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号消息，22日，美国总统特朗普表示，美国将退出《中导条约》，中国应被纳入《中导条约》。同日，美总统国家安全事务助理博尔顿也表示，美面临中国非常真切的威胁，不想成为唯一受条约限制的国家，33%到50%的中国弹道导弹不符合《中导条约》。对此，有记者在10月23日外交部例行记者会上问及中方反应。

华春莹：我们注意到近日美国总统特朗普和美总统国家安全事务助理博尔顿就美将单方面退出《中导条约》的有关表态，其中多次提到中国。昨天我已经就这一问题表明了中方立场。《中导条约》是美苏之间达成的条约，是双边性质的条约。现在美单方面退出却拿其他国家说事，这种“甩锅”的做法毫无道理，不可理喻。

中国一贯奉行防御性的国防政策，坚定维护自己的正当国家安全利益，绝不接受任何形式的讹诈。我再次奉劝美方不要逆潮流而动，在这一问题上三思而后行。

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