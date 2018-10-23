越共中央总书记阮富仲当选越南国家主席

阮富仲宣誓就任越南国家主席 图片来源：越南青年在线（越南青年报网站）

人民网河内10月23日电（记者 刘刚）越南第十四届国会第六次会议10月23日以无记名投票的方式选举新一任国家主席，越共中央总书记阮富仲当选。按照议程，阮富仲随即宣誓就职。

越共中央组织部原副部长黎光赏在此前的记者会上表示，越共中央总书记担任国家主席的方案，确保了党和国家的一致性，符合国际惯例，便于开展外交工作。

越南宪法规定，国家主席代表越南社会主义共和国出席对内对外国事活动。国家主席由国会从国会代表中选举产生，任期与国会任期一致。

今年9月21日，越南国家主席陈大光因病医治无效，在首都河内逝世。陈大光逝世后，越南国会决定由国家副主席邓氏玉盛任国家代主席，直至选出新一任国家主席。

阮富仲生于1944年，河内市东英县人。在2011年1月召开的越共十一大上当选越共中央总书记。在2016年1月召开的越共十二大上，阮富仲再次当选越共中央总书记。（完）

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