外媒推荐：11月一定要去的5个好地方

八达岭长城

人民网讯 对很多人来说，11月份的计划就是做一只安静的肥宅，期待着感恩节、圣诞节、元旦节、春节……但是外媒告诉你，你可能需要重新考虑下个月的计划了。

对于旅游胜地来说，11月份是淡季，会有很多优惠，包括打折的机票和酒店价格。此外，南半球在11月已经开始回暖。所以无论从经济方面还是从天气方面考虑，11月份都应该是你走出家门、燃烧脂肪的大好时机。

美国有线电视新闻网为你细心搜罗了一份11月份出游清单，一起来看吧。文末有惊喜！

1.美国 亚利桑那州凤凰城

在沙漠植物园，你可以惊叹于各种各样的沙漠植物——鲜花、仙人掌等，你也可以观赏到特殊的艺术和蝴蝶展览。

戈德菲尔德鬼镇（Goldfield Ghost Town）位于荷兰国家公园附近。它在19世纪的时候是一个可以开采金矿的小镇，后来被开发成一个旅游胜地。

2.意大利 罗马

人们聚集在特拉斯特维尔的一家餐馆，享用一顿美味的意大利大餐。这个波西米亚社区以鹅卵石街道和夜生活闻名，位于梵蒂冈城的东南部，台伯河沿岸。

阿拉帕西斯博物馆（Ara Pacis Museum）是由美国建筑师理查德·梅耶尔（Richard Meier）设计而成，它融合了新、旧元素，环绕着2000多年前奥古斯都大帝下令修建的和平牺牲祭坛。

到了罗马的人，一定会去圣彼得大教堂看看。它位于梵蒂冈城。严格来说，梵蒂冈是一个独立的小国，它被更大的城市罗马完全包围着。

3.澳大利亚 墨尔本

澳大利亚墨尔本不仅是袋鼠的领地，当你在澳大利亚的时候，为什么不去看赛马呢?你可以在墨尔本的弗莱明顿赛马场观看比赛。如果你想去更远的地方，可以去图中的巴拉瑞特草坪俱乐部，那里距离墨尔本大约90分钟的车程。

夜幕降临，墨尔本的天际线亮了起来。它经常位于或接近于“最宜居城市”排行榜的榜首。一般来说，宜居的地方也更适合旅游。

海浪冲击着被称为“十二使徒”的石灰岩结构的底部。从墨尔本往西走，你可以在大洋路旁边的坎贝尔港国家公园看到这些自然奇观。

4.美国 科罗拉多州丹佛

落基山脉为丹佛的天际线提供了诗画般的背景。11月的某一天，天气晴朗，在丹佛的一个公园里散步是一件很惬意的事。

大分水岭啤酒酿造公司（The Great Divide Brewing Company）是一个极好的选择。

11月份也是一些度假村滑雪季节的开始。在预订行程之前，可以先查看一下度假胜地的天气预报和开放时间。

5.中国 北京

作为首都，北京自然拥有中国许多最著名的旅游景点，八达岭长城是你一定不可错过的壮美景色。

瑜舍酒店（The Opposite House）位于北京市中心，它跟朝阳公园位于同一街道。

虽然中国首都是紫禁城等古迹的所在地，但它也加入了席卷亚洲的创意建筑热潮，比如中央电视台（CCTV）总部大楼。（陶稳）

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