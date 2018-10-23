黑海发现世界最古老的完整沉船 沉睡2400年

人民网讯 考古学家在黑海发现世界最古老的完整沉船，这条23米长的沉船来自古希腊，已经在海底沉睡了2400年之久。
沉船遗骸在海面一英里以下发现，由于缺氧环境，桅杆、船舵、划船台都保存完好。
乔恩·亚当斯是做出这一发现的黑海水下考古项目的主要调研员，他说，在水下2千米处发现这样一艘保存完整的古老沉船，这将改变我们对于古代造船业的理解。
该船被认为是一艘运货船，科学家表示，只在英国博物馆的希腊陶器上看到过这种船只的图案。
这只保存在英国博物馆中的陶罐上所绘的船只与发现的沉船类似。画面中，古希腊神话中的奥德修斯正乘船渡过海妖塞壬出没的海域。网页截图
英国《每日邮报》报道，发现该船只的地点正是一处著名的“沉船墓地”，在这里已经发现了60多艘船舶残骸。
该考古团队表示，他们打算将船留在原地，但一小片船上的材料已经经过南安普顿大学的碳追踪实验，并证实这是人类已知的最古老的保存完整的沉船。（徐祥丽）
风从东方来：中国探索出独特发展道路 改革开放40年以来，中国取得的成绩世界有目共睹。亲历中国改革开放的国际人士认为：“中国的改革开放根本性地改善了十几亿中国人民的生活，改变了整个世界，为世界文明提供新的灵感。中国通过改革开放探索出了一条独特的发展道路。”【详细】