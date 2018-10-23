黑海发现世界最古老的完整沉船 沉睡2400年

人民网讯 考古学家在黑海发现世界最古老的完整沉船，这条23米长的沉船来自古希腊，已经在海底沉睡了2400年之久。

沉船遗骸在海面一英里以下发现，由于缺氧环境，桅杆、船舵、划船台都保存完好。

乔恩·亚当斯是做出这一发现的黑海水下考古项目的主要调研员，他说，在水下2千米处发现这样一艘保存完整的古老沉船，这将改变我们对于古代造船业的理解。

该船被认为是一艘运货船，科学家表示，只在英国博物馆的希腊陶器上看到过这种船只的图案。

这只保存在英国博物馆中的陶罐上所绘的船只与发现的沉船类似。画面中，古希腊神话中的奥德修斯正乘船渡过海妖塞壬出没的海域。网页截图

英国《每日邮报》报道，发现该船只的地点正是一处著名的“沉船墓地”，在这里已经发现了60多艘船舶残骸。

该考古团队表示，他们打算将船留在原地，但一小片船上的材料已经经过南安普顿大学的碳追踪实验，并证实这是人类已知的最古老的保存完整的沉船。（徐祥丽）

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