北上美国的洪都拉斯民众中有3400多人已返回

特古西加尔巴消息：洪都拉斯《新闻报》１０月２２日报道说，越境进入墨西哥并计划向北前往美国的洪都拉斯民众中，目前已有超过３４００人返回了家乡。

据报道，洪都拉斯政府劝说本国民众返回家乡，并用巴士将他们陆续接回，还派飞机将身体出现问题的２０余人送到医院进行治疗。

一名洪都拉斯人对媒体说，他们本打算前往美国找工作养活５个孩子。到墨西哥后，他们发现墨西哥政府正在阻止人们北上，双方不断发生冲突，民众内部也发生小规模骚乱。由于担心自身安全，２１日他们主动选择回到洪都拉斯。

除返乡人群外，有小部分洪都拉斯人向墨西哥政府申请了政治避难，还有一些人认为在墨西哥不易找到合适工作，打算继续向北前往美国。

墨西哥内政部说，已经收到超过１０００份避难申请。墨西哥联邦警察和恰帕斯州政府正在向申请人提供法律咨询。墨西哥边境管理人员表示，如果没有护照或签证，可以申请难民身份，走完程序需要９０天；没有任何手续而入境的非法移民将被驱逐。

据媒体报道，超过７０００名洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多等国民众近日穿越边界进入墨西哥南部，并计划继续向北前往美国。

美国总统特朗普２２日表示，由于洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多政府未能阻止民众北上前往美国，美国将中断或大幅削减对这三国的援助。

(责编：陶稳(实习生)、杨牧)