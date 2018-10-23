白俄罗斯举行犹太人大屠杀纪念活动

白俄罗斯２２日在首都明斯克举行活动，悼念在当地大批犹太人遭纳粹德国屠杀７５周年。

白俄罗斯总统办公厅副主任热夫尼亚克当天在活动上代总统卢卡申科宣读了纪念致辞。他说，二战期间发生在明斯克犹太人聚居区的大屠杀事件给人们带来的伤痛至今仍未平息，经过二战血与泪考验后的白俄罗斯获得重生，人们铭记着历史教训，并对和平倍加珍惜。

白俄罗斯外长马克伊在纪念活动现场说，人们应抵制任何形式的排外主义和种族主义，反对任何形式的种族仇恨和宗教仇恨。白俄罗斯正努力保留对犹太人大屠杀的记忆，与各方一道悼念二战中的死难者，铭记拯救和平的老兵的功绩。

参加当天活动的以色列移民安置部长索法·兰德弗说，白俄罗斯人和犹太人在二战中都经受了大屠杀的苦难，她代表以色列政府和人民对白俄罗斯保留对犹太人大屠杀的记忆表示感谢。

明斯克犹太人大屠杀幸存者及外国驻白使节代表等数百人参加了纪念活动。白俄罗斯当天还举办了名为“明斯克犹太人聚居区：记忆与教训”的圆桌会议。

二战期间，纳粹德国在白俄罗斯境内设立大批死亡营等杀戮场所，明斯克的犹太人聚居区是当时纳粹德国在欧洲集中关押迫害犹太人的地点之一。截至１９４３年１０月底，这处犹太人聚居区内有超过１０万人惨遭屠杀，死难者有苏联公民，也有来自奥地利、波兰、捷克等国的犹太人。近年来，白俄罗斯每年１０月都举行活动纪念大屠杀遇难者。（记者魏忠杰 李佳）

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