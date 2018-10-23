美国边境内陆港涌动多领域对华合作暖流

提起美国重要的国际贸易城市和港口，很少有人会想到与墨西哥接壤的边境小镇拉雷多。更让人感到惊喜或有点意外的是，这个美国小镇是中美经贸紧密合作和互利互惠的一个真实缩影，这里涌动着多领域对华合作的暖流。

得益于地缘优势，墨西哥是拉雷多毋庸置疑的第一大贸易伙伴，而第二大贸易伙伴就是远在地球另一端的中国。世界变得越来越小，距离不再是个问题。去年，中国与拉雷多的贸易额首次突破４０亿美元，达到４０．２亿美元。

拉雷多坐落在美国得克萨斯州南部，与墨西哥隔河相望。这里的人口仅有２５万，面积不过２７０平方公里，却荣登美国著名港口排行榜，排名仅次于西海岸城市洛杉矶。

每天，数千辆卡车在跨越格兰德河的公路桥上呼啸穿梭，将农产品、电子配件、纺织品等成百上千种货物运送到美墨两地，并转运到世界其他地区。拉雷多经济发展公司的数据显示，２０１７年，超过２５０万辆卡车从这里过境，货物进出口额比上年增长７．１％。

拉雷多经济发展公司总裁奥利维娅·瓦雷拉接受新华社记者采访时说，中国是拉雷多最重要的贸易伙伴之一，中国经由这里出口到美国的货物主要包括电子产品、纺织品和汽车配件等。

拉雷多市市长皮特·萨恩斯告诉新华社记者，拉雷多十分看重来自中国的投资和商业机遇，已经准备好为中国企业敞开大门。“中国人心灵手巧，创新性强，可以为这里的产业增加更多价值。”

已有一些中国企业造访拉雷多进行前期考察，萨恩斯介绍说，“这里基础设施完善，公路铁路运力发达，土地充裕，具备建立轻工业甚至重工业企业的一切条件。”萨恩斯说，拉雷多正在积极与苏州等中国城市展开合作，期待建立更加紧密的经贸关系。

越来越紧密的经贸关系并非拉雷多与中国之间的唯一桥梁。多年来，拉雷多已经与中国建立起畅通的学术和文化交流渠道，为人才培养夯实基础。位于拉雷多的得克萨斯农机国际大学与北京大学、西南财经大学、香港城市大学等建立合作关系，目前已有超过百名美国学生前往中国交流访问。

得克萨斯农机国际大学国际交流处主任特里亚娜·冈萨雷斯·瓦尔德斯介绍说，每年大约有３０名该校学生通过不同项目前往中国，短则十余天，长则一年，专业涉及商科、管理、语言、技术等。与此同时，中国院校也会派遣学生前往拉雷多交换学习。

据她介绍，中国的交流项目在学校十分受欢迎，中国悠久历史和丰富文化让美国学生着迷，对中国的好印象也与日俱增。她还说：“很多学生在中国学习过一学期后，主动延长留学时间，还有学生毕业后选择返回中国去教英文。”

瓦尔德斯认为，在中国的经历让学生们丰富了人生阅历，加深了对中国文化的了解，也拓展了国际视野，让他们在未来的工作中更具竞争力。在她看来，随着拉雷多与中国的教育、人文交流不断增强，双方对彼此了解日益加深，这将为更广泛的合作奠定坚实的基础。（记者 高路）

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