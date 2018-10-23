沼泽地变良田　中国人远东创奇迹——俄罗斯远东一个荒村的中国式“复活”

金秋十月，俄罗斯远东沃野千里，正是大豆丰收的季节。应峻峰和他的种植团队已经奋战了一周，他们要赶在１１月大雪来临前将所有大豆收割入仓。

近几年，来自中国东北的许多农业企业到远东投资。在朋友的鼓励下，黑龙江人应峻峰决定也去远东闯一闯。２０１４年，应峻峰和大哥应秀峰在俄罗斯犹太自治州租下３０００公顷荒地，干起了大豆种植。“头两年，好几次都要顶不住了，命都差点搭进去。”说起这次投资，应峻峰至今还有些后怕。

“农场刚成立不久时，有天半夜突然闯进４个歹徒，他们手里拿着枪，我哥和厂长孙立国被五花大绑、蒙上头罩，歹徒没找到钱就开始毒打。幸亏被闻讯赶来的工人和俄罗斯门卫及时解救，两人才捡回一条命。”应峻峰说，命虽然保住了，但孙立国的耳膜破裂，听力严重受损，而且很长一段时间两人都会在噩梦中惊醒。

“还有一次，我开车去城里买药，因为天黑，路况不熟，误闯了当地军营。当时情形非常危险，自己俄语又不太好，执勤士兵差点就开枪了。”

应峻峰笑着说：“经历过这些，现在没有什么事情我们放不下，也没有什么困难我们克服不了。”

应峻峰的农场距离犹太自治州首府比罗比詹市７０公里，农场营地就坐落在一个叫季米特洛沃的小山村里。进出营地只有一条山路，因为山里信号不好，这条路成了农场和村子与外界联系的唯一渠道。

应峻峰还记得第一次来农场时的情形。进村的路是一条６公里长的“返浆道”，路面坑洞遍布，夏季泥泞不堪，一般的越野车都无法通行，村民进出村子只能淌水步行。

村长萨莎今年７５岁，乐观憨厚。萨莎记得自己１９９２年刚来时，村里有３００多座房子、１００多口人，村里有学校、商店、药店，还有一个养猪场。但由于道路不畅又没有工作岗位，村民陆续离开去了邻村和市里居住。到２０１４年应峻峰来时，只剩下十几名村民。由于人口稀少，州政府撤消了村子的行政编号，村子成了地图上找不到的“孤村”。

为了打通村子与外界的唯一通道，应峻峰带人用农场挖掘机和推土机平整路面、排水填坑。６公里的山路，应峻峰反反复复修了４年，每年夏天都要整修一遍。最终，路通了，村民们笑了，到农场串门的人也多了起来。

萨莎说，应峻峰他们刚来时，村民对他们并不信任，没人相信他们会一直待在这里，也没人相信中国人能把村民都不愿要的沼泽地变成良田。但是现在村里几乎每家每户都有人在农场务工。农场工资一天１０００卢布（约合１０６元人民币），比比罗比詹市区工资都高，所以其他村的村民也开始来农场打工。大家手里有了钱，生活有了希望，村民们这两年开始重新装修房子、置办家电。农场去年还给每家每户安装了感应路灯，村里第一次晚上有了光亮，大家晚上出来再也不害怕了。

在村子交叉路口，崭新的公交车牌和蓝色铁皮候车棚在夕阳下格外醒目。萨莎一脸微笑地拍着应峻峰的肩膀说：“路修好了，车站建好了，现在公交车又来村里接送孩子上学了。”

说起当初修建车站，应峻峰说，村民那时对他们有戒心，拆除老车站时还以为他们在搞破坏，把他们给围了。等新车站建好了，村民们兴高采烈地拿着自家打的野味送到农场来表示感谢。“从那一刻起，我知道村民们开始从心里接纳我们了。”

“中俄远东开发合作不是空话，只有真正融入当地人的生活，企业才能真正扎下根。”应峻峰说。

在距离营地１２公里的山脚下，６栋绿色铁皮房和临时搭建的工棚组成了农场的基地。为了节省收割时间，厂长孙立国和拖拉机组、收割机组的师傅们都吃住在山上。在基地正对面，２４００公顷的豆田一眼望不到边。豆田里尘土飞扬，三台大马力收割机正开足马力抢收大豆。

萨莎村长这几天也没闲着，只要有空就跟着应峻峰到豆田看看。夕阳映衬下的豆田一片辉煌，萨莎笑着对应峻峰说：“你们把这块沼泽地救活了，简直就是一个奇迹！因为你们来了，我们村子也有了生机。就在前两天，我看到消失了很久的养蜂人和猎人又回来了，还建了一个新房子，就在村旁小湖边。”

夜色降临，应峻峰和萨莎并肩走在村头。应峻峰指着远处的小湖告诉萨莎，明年农场打算把通往小湖的路修了，在湖边湿地上搭建一个休闲区，夏天村民可以来划船、钓鱼、烧烤。

萨莎望着应峻峰开玩笑地说：“明年估计来村里玩的人会多得没地方住了，至少还得再建个旅馆。”（记者 李东旭 张若玄）

(责编：陶稳(实习生)、杨牧)