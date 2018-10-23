“她一边哭一边做针灸，后来带了很多朋友来”——伊朗大夫胡曼的中医“朋友圈”

在北京中医药大学的一间教室内，来自伊朗的教师胡曼正在准备关于“针灸减肥”的公开讲座。来到中国之前，他已经在伊朗获得了西医博士学位并在当地行医。

“13年前，我来北京开始接触中医时，并不相信。学习了一段时间理论后，我觉得这不科学，都准备回国了。”他说，这时有个机会去东直门医院跟随一位资深中医大夫观摩学习。一个星期以后，他决定留下来。

在这一周中，他亲眼看到许多病症，在大夫医治下取得了疗效。在感到惊讶的同时，他开始相信中医，并用全部精力去认真学习。用了5年多时间，胡曼拿到了中医学博士学位，并主攻针灸方向。

在北京期间，胡曼在北京中医药大学任教，主要向各国留学生授课；在寒暑假期间则回到伊朗的大学教课。此外，他还到过西班牙、奥地利、土耳其、俄罗斯、美国等多个国家的大学进行针灸培训，并用中文、英文与波斯文出版了多本介绍中医针灸的书籍。

“据我观察，外国人对针灸的了解主要出于两个原因，一是止痛，二是减肥。”他说，针灸对控制食欲，促进新陈代谢有帮助，还可以有效改善皮肤状态。由于针灸对一些疾病治疗效果显著且基本没有副作用，因此在国外越来越受欢迎。

“几年前，有一位朋友的妹妹脸上的痤疮比较严重，就跟着哥哥来找我，她一开始看到针觉得害怕。她哥哥说，‘就试一试吧。’于是她一边哭一边做针灸。几次以后，她的皮肤好一些了，于是就慢慢相信了针灸的疗效，后来她带了很多朋友来。”他说。

在伊朗，胡曼有自己的西医诊所。学习中医后，他也将针灸疗法带到了自己的诊所中。“如果病人问‘针灸可以治好某种病吗？’我会说，针灸可以帮助到你。但医学无法保证百分百的治疗效果，无论西医、中医都是一样的。我可以保证的是，采用正确的治疗方法，对你有切实的帮助。”他说。

为了让更多人了解中医，胡曼在随身携带的包里常常备上针灸针，随时给对针灸好奇的各国人士讲解——“这种针是一次性的、很细的、不痛的”。在国外直播的电视节目上，他也曾向主持人演示针灸针的用法，利用各种机会推广针灸疗法。

加入世界针灸学会联合会（简称“世界针联”）以来，他发现针灸在世界各国的接受程度正在发生变化。“在过去，许多西医不了解中医。最近几年，全世界开始对西医了解、接受针灸，针灸正在作为世界卫生组织（WHO）认可的一种治疗方法而被广泛接纳。”他说。

据了解，世界针联由我国牵头成立于1987年，总部设在北京，是与世界卫生组织建立正式工作关系的国际联合组织，有团体会员201个，代表着55个国家和地区近40余万名针灸工作者。

作为中国传统医学重要组成部分，针灸目前已经在世界很多国家受到广泛认可。在2010年，“中医针灸”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。在走向世界的同时，针灸也一直在吸纳与包容中发展，例如，法国医学博士保罗·诺吉尔就为耳针的发展作出了贡献。

在北京中医药大学国际学院，有来自美国、加拿大、澳大利亚等70多个国家的留学生。“如果在过去，学生可能会觉得‘外国人教中医’很奇怪，现在大家已经习以为常。”胡曼说，中医针灸起源于中国，但现在已经是全世界的了。

根据国务院新闻办2016年12月发表的《中国的中医药》白皮书，世界卫生组织统计显示，已有103个会员国认可使用针灸，其中18个将针灸纳入医疗保险体系。

2018年6月，世界针联在全世界范围内的第八个传承基地落户美国纽约。此前，已在北京、哈尔滨、澳门等地以及加拿大多伦多和匈牙利布达佩斯设有传承基地。

“如果从学习西医开始算起，我已经花了17年的时间学习医学，现代和传统医学体系不同，但都可以帮助病人。”他说，自己很喜欢中医平衡、调和的理念，希望用更多的时间体悟中医之道。（记者 赵琬微 林苗苗）

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