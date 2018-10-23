专访：厄瓜多尔渴望挖掘对华出口潜力——访厄中商会主席何塞·安东尼奥

厄瓜多尔－中国商会主席何塞·安东尼奥日前接受新华社专访时表示，即将在上海举办的首届中国国际进口博览会规模空前，厄瓜多尔期望利用这一平台，广泛接触全球的贸易代表，进一步挖掘对华出口潜力，这是厄瓜多尔扩大出口的绝佳机遇。

安东尼奥表示，厄瓜多尔政府和企业界高度重视此次博览会，厄促进出口和投资协会与厄全国出口商协会积极配合，１５家国有企业代表将赴华参会。在首都基多和第一大城市瓜亚基尔，厄企业界多次召开研讨会，讨论如何更好地向中国消费者介绍厄瓜多尔特色商品。

在安东尼奥看来，厄瓜多尔应抓住进博会这一难得机会，加强同中国的交流，进一步探索向中国出口更多商品的途径，如蜚声世界的玫瑰花、海产品、巧克力等。

据中国驻厄使馆经济商务处统计，２０１８年上半年，中厄双边贸易额达到２３．０５亿美元，同比增长２１．６％，其中，厄瓜多尔对华出口同比增长１０４％。目前，中国是厄瓜多尔第二大贸易伙伴。

安东尼奥说，厄瓜多尔是世界第一大香蕉生产国和出口国、第三大鲜花出口国，还享有“世界虾池”美誉。厄希望继续保持传统优势项目出口，同时进一步拓展在服务业和旅游业领域的出口潜力，促进对华出口多样化。“厄瓜多尔旅游资源丰富，渴望拥抱更多中国游客。”

安东尼奥指出，中国是水果消费大国和进口大国，中国消费者越来越青睐优质进口水果，市场潜力极大。拉美国家出产的牛油果、樱桃等近年来对华出口增长幅度惊人。厄瓜多尔农业和食品加工企业应把握趋势、抓住商机，扩大对华出口。

安东尼奥还表示，中国在全球电子商务领域占据领先地位，网上经济蓬勃发展。他建议厄瓜多尔企业界应充分利用电子商务平台，积极促进对华贸易。厄中商会企业家会员对全新的电子商业模式抱有浓厚兴趣，经常交流如何充分利用电子商务平台同中国做生意。

安东尼奥曾在北京大学进修国际关系专业，汉语非常流利。他和许多中国生意伙伴通过微信交流，拓展商机。安东尼奥坦承，厄瓜多尔商品想打入竞争激烈的中国市场也面临很大挑战。“我们希望消除厄瓜多尔企业界对电子商务存在的不信任感和陌生感，掌握市场瞬息变化的趋势，进一步贴近中国消费者，深度融合到中国日益繁荣的消费市场中。”（记者 郝云甫）

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