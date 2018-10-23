印度3年内有近5万人被火车撞死

根据印度铁路部门日前公布的官方数据，２０１５年至２０１７年间，印度共有４９７９０人被火车撞死。
据印度报业托拉斯１０月２２日报道，印度铁路事故死亡人数居高不下的主要原因是路人非法进入铁轨、路过铁轨时违反安全警示及使用手机和其他电子设备等。
报道说，铁路部门已采取一些防止发生铁路意外事故的措施，包括定期对乘客发布提醒通知、在铁路沿线设立隔离墙和警告标志、加强对违反交通规则人员的处罚等。
铁路部门的数据显示，截至９月，今年印度全国已有超过１２万人因闯入铁轨而被拘留和遭受处罚，缴纳罚款总计２９４０万卢比（约合２７７万元人民币）。去年共有超过１７万人被处罚，共缴纳罚款４３５０万卢比（约合４０９万元人民币）。
印度旁遮普邦首府阿姆利则附近的帕坦科特地区本月１９日发生一起列车撞人事故，造成６１人死亡、７０多人受伤，是印度今年伤亡最严重的铁路事故。
印度铁路网是世界上最大的铁路网络之一，从北向南穿越整个国家，但由于铁路线路和设备陈旧，每年列车事故高发。（记者 胡晓明）
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