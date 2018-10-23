“上海服务”再提升，市场监管“店小二”提前入驻进口博览会

前不久，帮助首届中国国际进口博览会参会商布展的不少企业，齐聚一个特殊的课堂，主题是“怎么做一个合法又有趣的广告”。上海市工商局广告处处长应钧把自己20年的监管经验，整理成一些小贴士，让这些企业能提前“排雷”，充分秀出展品魅力。

记者近日在进口博览会主会场国家会展中心“四叶草”采访发现，来自上海工商和市场监管的众多“店小二”已经提前进驻，为四方来客提供贴心服务和全方位保护。

——身边的“店小二”：360度贴心服务，企业悠然落“沪”。

目前，不少参展企业已经拿到了中英双语的落“沪”指南。这个名为《营商环境超车，上海有备而来》的小册子贴心用英文介绍，上海开办企业最快只需3个步骤、5天时间，通过“一窗通”服务平台就可以完成。

上海市工商局外资处副处长吴颖说，此次博览会，不少企业都是远道而来，很多也是首次进入中国，对这里的法律法规、投资环境并不了解。所有涉工商注册的事项和材料，都在指南中详细列出，“四叶草”现场就可以提供咨询保障工作，企业可以更便捷地入驻上海。

服务进口博览会，市场监管系统的“店小二”们技能点非常丰富：有些，是消费者保护方面的专业“老娘舅”，让消费者放心“买买买”；有些，是知识产权保护方面的国际“审查师”，让参展商专心“逛逛逛”；有些，是广告监管方面的严谨“文案王”，让企业安心“秀秀秀”……

——国际范儿的“店小二”：提前介入培训，力争保护无死角。

如果说注册是企业发展的“准生证”，那商标则是商品和服务进入市场的“通行证”。这样的国际名片，如果被抢注、侵权怎么办？想在中国进行国际商标注册怎么办？一支专业的商标保护和咨询专员也已经提前“到岗”。

“上海已经可以开展马德里商标国际注册。”上海市工商局商标处处长林海涵说，这些企业可以有两种方法在中国注册：一种是直接申请中国国内注册，另一种是可以通过上海商标审查协作中心进行国际商标领土延伸申请，通过提升专业服务能力，目前在上海的审查时间周期比外国企业回国申请还要快。

进口博览会将会产生大量交易，一个国际大市场就在会场之中。为维护公平市场秩序，上海市工商局消保处已经在会场“扫街”，消保“老娘舅”们提前入驻，现场双语接受消费知识的咨询和相关投诉的解决。“如果出现消费类的相关问题，我们在场馆内就能第一时间介入。”消保处副处长谢正豪说，此次还设置了托底机制，展览的主办方会对消费类的问题托底负责。

——“店小二”时刻准备着：365天的细致提升，将演练变成日常。

这些服务不仅场内场外存在、线上线下互动，还将延伸到未来的365天，共同打造“上海服务”的好口碑。无论是消费维权网络的继续构建，还是国际商标注册流程的再优化，都将继续提升。

“营商环境就是一个城市的生产力。”上海市工商局局长陈学军说，此次进口博览会上，工商部门通过主动收集痛点堵点、有的放矢，跨前为参会企业提供更精准的服务，让企业可以心无旁骛、毫无后顾之忧地参会，向世界展示“上海服务”。

陈学军认为，这次国际性会议的演练，对于上海工商和市场监管部门而言，更是提升营商环境的一次“抢跑”，未来还将通过制度创新，为企业的出生和壮大，提供全生命周期、全流程的专业服务。（记者 周琳）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)