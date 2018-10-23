马斯克：洛杉矶地下快速运输隧道12月竣工

美国硅谷知名企业家、亿万富翁埃隆·马斯克把特斯拉跑车送上了太空，现在他的地下轨道交通事业也取得新进展，朝“上天入地”的目标更近一步。马斯克近日宣布，其名下钻孔公司在洛杉矶修建的第一条地下试验隧道将于１２月１０日竣工，次日对公众开放。

“第一条隧道的工程基本完成了，１２月１０日开通。”马斯克２１日在推特上宣布了这个消息。

即将建成的这条隧道位于洛杉矶霍桑市，以马斯克创办的太空探索技术公司为起点，总长约３．２公里。

隧道中，系统将通过全自动驾驶、零排放的电动滑板来运输乘客和车辆，每次搭载８至１６名乘客或一辆单人驾乘的车辆。马斯克表示，隧道的设计最高时速为２５０公里。

这个地下隧道交通系统是马斯克倡导的全新真空管道交通系统的组成部分，电动滑板比传统地铁的运输速度更快。

“建造隧道掘进机的复杂程度丝毫不亚于建造火箭，”隧道挖掘顾问、美国地下建筑协会前主席加里·布赖尔利说，“虽然我不愿意承认，但我觉得与隧道相比，火箭工程还容易一些。”

钻孔公司是马斯克为解决城市地面交通拥堵问题而创立的基础设施和隧道建设公司。今年６月，钻孔公司拿下芝加哥的地下机场快线工程项目，计划将从市中心到奥黑尔国际机场的用时从４０分钟降至１２分钟。（记者 谭晶晶）

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