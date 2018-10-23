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秘鲁昌昌古城遗址发现800年前浮雕围墙和木雕

2018年10月23日14:30  来源：新华网
 

　　秘鲁文化部１０月２２日宣布，秘鲁考古学家７月在著名世界遗产地昌昌古城遗址发现了８００年前的浮雕围墙和２０个人偶木雕。

　　昌昌古城遗址位于秘鲁西北部城市特鲁希略西北４公里处，古城建于公元１２世纪，是世界最大的一座土砖城。新发现的浮雕围墙和木雕位于考古遗址北部，一直被覆盖在泥土和碎土砖之下。

　　考古修复项目负责人亨利·加约索介绍说，昌昌古城遗址位于特鲁希略城附近的海滨沙漠地带，浮雕围墙上的正方形和波纹分别象征着渔网和海浪。

　　加约索说，土墙中排列有序的２０个人偶木雕可能是公元１１００年至１３００年的产物，只有一个木雕毁坏严重，其余都保存完好。

　　每个站立的木雕高约７０厘米，脸部覆盖着用黏土和压碎的贝壳或骨头混合制成的米色面具，双手分别握有权杖和盾牌。秘鲁考古学家认为，他们手中的权杖象征其地位和等级，盾牌则意味着防御和保护。

　　昌昌古城有“美洲建筑杰作”之称，但这座土建筑因自然侵蚀和盗宝者的破坏已十分脆弱，１９８６年被列入世界濒危遗产名录。

　　秘鲁考古学家认为，此次考古新发现有利于研究昌昌古城的兴衰。（记者 张国英）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)
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