中国公民加纳枪杀老乡 我使馆启动应急机制

中国驻加纳大使馆网站截图

人民网讯 据中国驻加纳大使馆网站消息，10月20日晚，中国驻加纳使馆接获侨胞电话，获悉在加纳西部省瓦萨地区发生一起枪击案，来自中国广西上林地区的一名吴姓嫌疑人因与他人发生口角，开枪打死2名广西上林老乡，并重伤1人。目前嫌疑人在逃，伤者已被送往医院救治，现已脱离生命危险。

接报后，大使馆即启动应急机制，王世廷大使迅速作出部署。一是使馆领导和领事部官员在第一时间分别、多次与西部省警察局长、移民局长以及事发地警局负责人、我在西部省领保联络员、华人商会负责人等紧急联系，了解情况、及时处置。加纳警方表示，为尽快缉拿逃犯，警方从案发现场带走部分中国公民前往警局协助调查，在搜捕嫌犯过程中，还查获了一些枪支弹药。使馆多次与加方交涉，王世廷大使与警察总监大卫·阿皮图紧急通电话，要求其将重点放在缉捕逃犯上，文明执法，切实维护中国公民的生命和财产安全。阿皮图表示，将立即停止带走更多的中国公民。

二是迅速派出领事工作组驱车赶赴事发地。事发地距离使馆约350公里，位置偏远、路况很差。21日中午，领事工作组抵达西部省，并立即与该省警察局长和移民局长进行紧急交涉，要求对方善待被带走的中国公民。对方表示，在问询和调查取证时，发现有人没有合法身份。警方将加快核查进度，凡是有合法身份的人，将予以马上释放。

三是在案发后，使馆一直与当地领保联络员、华人商会、有关侨领保持密切沟通，了解情况进展，指导其做好有关安抚及协调工作。

据中国驻加纳大使馆在前方的领事官员最新消息，被带走的30多名中国公民目前被暂时羁押在塔克拉底市、赛康迪市等四个地方。经我方交涉，加方正在为我被羁押公民准备饭食。同时，我馆领事官员在当地为我被扣公民购买了一批肯德基快餐。截至发稿时止（当地时间21日晚十时许），我领事官员正携餐食分别赶往4个羁押地，逐一探视我被扣公民。

使馆将与各方保持密切联系，加大做加方工作力度，全力保护在加中国公民合法权益，同时提醒在加中国公民遵纪守法，在当地合法、合规经营。

(责编：贾文婷、杨牧)