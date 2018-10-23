韩国企业拟推“拼车”社交软件引争议

韩国一家信息通信技术企业拟推出一款“拼车”服务社交软件，近来在韩国国内引发争议。民调机构２２日发布的调查显示，过半韩国民众赞成推出这一服务，但有近三成人持反对意见。

据韩国媒体近日报道，韩国Ｋａｋａｏ公司不久前表示计划推出这一拼车服务软件，适用于早晚交通高峰时段。普通车主可搭载目的地或出行方向相同的乘客，收取比普通出租车低廉的费用，以解决市民高峰时段打不到车的难题。这一计划目前仍处于招募车主司机阶段，相关软件的发布日期尚无时间表。

这家企业此前已在韩国推出“叫车”服务软件。该公司说，目前有八成出租车司机使用“叫车”软件吸引客户。

该公司的拼车服务计划受到当地出租车司机的强烈反对。他们认为，拼车服务将严重威胁行业前景，而且未经认证的个人车主将危及民众安全。数万名出租车司机本月１８日在首尔光化门广场集会反对拼车服务。

韩国民调机构“真实计量器”２２日发布的调查结果显示，参与调查的全国５００名成年人中，５６％的人对拼车服务持赞成态度，认为这将提升出行便利；２８．７％的受访者持反对意见，强调应维护出租车司机的就业权利；其余人回答“不清楚”。此外，白领和蓝领上班族人群的赞成比例分别达６９．５％和６５．４％。

有韩国媒体认为，拼车服务有助缓解车费上涨带来的压力以及高峰时段和极端天气时的出行难题。出租车司机应提升自身竞争力，而非一味拒绝有益于乘客的新技术。政府应从中调解协商，找寻双赢办法。

韩国副总理兼企划财政部长官金东兖近日表示，应开展规制改革以“正面突破”出租车行业对于拼车服务的抵触，并可在推进车辆共享技术的同时给予出租车行业适当补偿。（记者何媛 张琰）

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