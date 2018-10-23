特产遇商机 增长路更广——亚欧国家热盼进博会

早在公元前６０００多年前葡萄酒便与人类结下了不解之缘，而格鲁吉亚保存着世界上最古老的葡萄种植遗迹，其历史可追溯至新石器时代。如今，格鲁吉亚葡萄酒以其醇厚清甜的口感得到越来越多中国消费者的认可。

近年来，随着中国不断扩大开放和国内消费结构升级，亚欧各国向中国出口的产品种类日益丰富，除能源、原材料等传统商品外，越来越多具有当地特色的商品走入中国人生活，推动中国与亚欧经贸合作走深走实。

首届中国国际进口博览会开幕在即，在这一进口商品的宏大舞台上，格鲁吉亚的葡萄酒、白俄罗斯的乳制品……亚欧国家的“拳头产品”将纷纷亮相。

“上帝的后花园”的佳酿

格鲁吉亚有“上帝的后花园”之称，这里独特的地理和气候条件孕育了历史悠久的葡萄酒酿造技术，世界上最古老的人类酿造葡萄酒遗迹正是在这里被发现的。

格鲁吉亚最大的葡萄酒酒庄——哈列巴酒庄今年６月在上海开设了代表处，以便更好地开拓中国市场，１１月将参加首届中国国际进口博览会。

哈列巴酒庄首席酿酒师兼生产总监弗拉迪米尔·库布拉什维利接受新华社记者采访时说：“中国拥有无与伦比的巨大市场，任何有眼光的企业都不会忽视中国。近年来，格鲁吉亚对华葡萄酒出口一直保持较快增速，格葡萄酒庄都将扩大对华出口作为经营战略的优先方向。哈列巴酒庄也不例外。”

库布拉什维利表示，哈列巴酒庄近年来对华葡萄酒出口已超１２０万瓶，占其总出口量的４５％。“根据这些数字，你能想象出中国市场对于我们有多重要。”

格鲁吉亚国家葡萄酒协会的统计显示，２０１７年格鲁吉亚共向世界５３个国家出口７６７０万瓶葡萄酒，其中对华出口７５９万瓶，同比增长４３％，创下历史新高。中国已成为继俄罗斯、乌克兰之后，格鲁吉亚葡萄酒的第三大出口市场。随着今年１月１日中格自贸协定正式生效，格鲁吉亚葡萄酒以零关税的优惠价格进入中国市场，这为格葡萄酒行业带来蓬勃生机。

格鲁吉亚农业部副部长尤里说，中国是格鲁吉亚葡萄酒出口增长最快的市场之一，格中两国在此领域合作前景广阔。巨大的、日益开放的中国市场将为格鲁吉亚带来新机遇。

“欧洲之肺”的乳品

白俄罗斯布列斯特州的萨乌什金食品公司是东欧地区最大的乳制品加工企业之一。这一公司每天加工２０００多吨新鲜牛奶，奶源来自９０多家农场，这些农场全部位于有着“欧洲之肺”称号的别洛韦日森林附近，良好的生态环境保证了奶源安全可靠的高品质。

萨乌什金食品公司生产的各类乳制品连续１５年被评为白俄罗斯最受欢迎的乳制品品牌，其产品除了满足国内市场需要，还销往包括中国在内的近３０个国家。

在中国对高品质乳制品需求不断增加的情况下，萨乌什金食品公司的乳制品对华出口近年不断增加。公司副总经理巴布金娜告诉记者，去年公司向中国出口了４５００多吨乳制品，出口额约为２５０万美元；而今年前９个月，公司对华出口量已经翻倍。同时，出口品种也在不断增加，包括奶粉、脱脂牛奶、乳清粉、奶酪等。

萨乌什金食品公司只是白俄罗斯乳制品业对华出口贸易的一个缩影。目前白俄罗斯先后已有４７家乳制品生产企业获准向中国出口产品。白俄罗斯农业与食品部的统计数据显示，今年１到７月份，白俄罗斯共向中国出口５．７３万吨乳制品，出口额达２０００万美元，比去年同期增长４．６倍。乳制品在白俄罗斯对华农产品出口中所占比重也在不断增加。

扩大对华高品质乳制品出口是白俄罗斯优化白中两国贸易结构的着力点之一。白俄罗斯参加此次博览会的主要承办方、国家销售与价格行情中心主任萨多霍告诉记者，白中两国在乳制品供应方面仍有很大合作潜力。他说：“中国去年进口了数十亿美元的奶粉，而我们白俄罗斯是奶粉生产大国之一。我们在中国巨大的乳制品消费市场上所占份额哪怕提高到５％，对于白俄罗斯的乳制品行业来说都是巨大福音。”

“地球宝库”的钻石

随着人均收入不断提高，中等收入人群日益增大，中国民众消费升级趋势早已被眼光敏锐的国外厂商捕捉到，中国市场的动向也逐渐成为外国企业制定营销策略、规划发展路径的风向标。

阿尔罗萨公司是俄罗斯规模最大的钻石开采和加工企业，其出产的钻石约９３％都源自俄远东有“地球宝库”美誉的雅库特地区。

阿尔罗萨公司总经理谢尔盖·伊万诺夫表示，对于钻石销售来说，中国是个快速发展的市场。

据伊万诺夫介绍，２０１６年阿尔罗萨公司在符拉迪沃斯托克开设了“欧亚钻石中心”并设立公司代表处，“之所以将这两个机构设在符拉迪沃斯托克，就是看中当地邻近中国，有利于同中国商家加强业务往来，便于中方参与钻石贸易投标和拍卖活动”。

在深入调查研究中国市场的独特需求之后，阿尔罗萨公司决定向中国消费群体大力推介黄色、粉红色、紫色等彩钻，并以严格的切割工艺标准，对面向中国销售的彩钻进行高质量加工。

谈到阿尔罗萨在华业绩时伊万诺夫说，与２０１２年至２０１４年相比，公司在２０１５年至２０１７年向中国商家出售的毛钻（未加工钻石）总量增长了１８％。在２０１８至２０１９年销售期，阿尔罗萨加大了与中方的合作力度，共与６家中国企业签订了３年期销售合同，正在与另外两家公司进行合作磋商。

俄罗斯出口中心总经理安德烈·斯列普尼奥夫告诉记者，俄罗斯对中国的出口潜力非常大，这得益于中国积极的社会经济进程，例如环境的改善和人民生活水平的提高等。

他说：“俄罗斯对华最有潜力的出口领域包括木制品、石化产品、油料和谷物等食品、纸浆产品、有色金属和贵金属。”

据俄出口中心统计数字，今年上半年，俄罗斯对华出口额约２５９亿美元，俄对亚洲出口增量的６３％源于对华出口。

斯列普尼奥夫说，对俄罗斯企业而言，中国市场是最具潜力的海外市场之一。在即将召开的进口博览会上，俄方将展示包括食品和农产品、高科技设备、医疗设备和药品、服务业、消费品在内的多领域商品，这一博览会将成为中俄贸易再创佳绩的又一契机。（记者栾海 李铭 魏忠杰）

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