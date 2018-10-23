马来西亚青年愿为落实“一带一路”倡议做出自己的贡献——访马来西亚八大华青总理事长祝伟文

马来西亚八个全国性华裔青年组织合作联盟（八大华青）代表团日前结束了对中国湖北省武汉市为期6天的考察和交流，八大华青总理事长祝伟文20日表示愿与中国青年一道，为“一带一路”倡议的不断落实做出自己的贡献。

同时兼任马来西亚青年团结运动总会长的祝伟文表示，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。考察团希望借此机会更进一步了解湖北，了解武汉，并与当地优秀青年代表进行深度交流，增加两国人民的友谊。

代表团先后访问了湖北省政府外事侨务办公室、湖北省归国华侨联合会、武汉大学、大禹神话园、武汉东湖新技术产业开发区、湖北青年企业孵化中心等机构，并与相关单位负责人进行了深入的交流。

祝伟文说，他们到武汉大学访问时，该校国际问题研究院谭秀杰老师详细讲解了中国改革开放四十年和“一带一路”倡议，团员们对改革开放以来中国取得的巨大成就，改革开放的经验和启示，以及新时代“一带一路”新机遇等问题都进行了深入的学习，收获满满。

祝伟文说，团员们对参观大禹神话园竹雕博物馆也留下了深刻的印象。他表示，中华文化是中华民族共有的财富，作为海外华人，他们也对中华文化的继承和发扬肩负着自己的责任。

对于增加与中国青年一代的交流，祝伟文说，马来西亚华裔青年非常愿意与中国青年一代增进交流，携手发展。他说，代表团在与湖北省青年企业孵化中心代表座谈时谈的关键词就是“创新”，两国青年一定要在科技创新方面加强合作，紧随时代步伐，做新时代的“弄潮儿”。（王大玮）

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