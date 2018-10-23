世界投资论坛开幕 联合国官员呼吁引导投资支持可持续发展

由联合国贸易和发展会议（贸发会议）主办的２０１８世界投资论坛２２日在日内瓦开幕。多位联合国官员在论坛开幕式上强调，在全球投资环境面临不确定性挑战之际，应努力引导投资支持联合国可持续发展目标的实现。

联合国贸发会议秘书长穆希萨·基图伊警告，金融危机爆发十年后，全球外国直接投资规模仍未恢复到危机前的水平。继去年全球外国直接投资总量出现下跌之后，今年上半年全球整体投资规模仍呈下滑趋势。全球投资环境的不确定性，加之部分经济体对全球化信心的下降，使得可持续发展目标的实现正面临前所未有的挑战。

基图伊强调，现在比以往任何时候都更需要采取切实行动，引导投资向可持续发展领域流动。这些切实行动包括涉及国际投资协议、知识产权、数字经济等多个领域的政策和解决方案的制定。

第７３届联合国大会主席埃斯皮诺萨也表示，虽然自动化、数字化、金融衍生品等正在改变我们生活的方方面面，但我们却处在一个发展不均衡、保护主义和孤立主义盛行的时期。她指出，需要共同努力实现联合国可持续发展目标，建立一个更加公平和平等的世界。

联合国日内瓦办事处总干事穆勒强调，目前的问题并不在于缺少资本，而是在于如何将资本引导到最需要的、能产生最大效用的地方。联合国可持续发展目标为投资者绘制了一张蓝图，引导他们投资那些促进发展的领域。“可持续发展这趟列车已经启程，如果不上车就只能被甩在后面。”

２０１８世界投资论坛将持续至２６日，来自１６０个国家和地区的５０００多名与会者，包括多国领导人、部长级代表以及多个国际组织的负责人，将参加论坛期间举办的约６０场活动。本次论坛聚焦如何通过改善全球投资政策和环境，以促进联合国２０３０年可持续发展目标的顺利实现。（记者凌馨）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)