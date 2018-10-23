进口博览会展现中国对改革开放的承诺——访欧莱雅中国首席执行官斯铂涵

欧莱雅中国首席执行官斯铂涵日前在接受新华社记者专访时表示，中国国际进口博览会不仅将成为中国与世界的贸易窗口，对贸易全球化起到积极促进作用，还展现了中国对改革开放的承诺。

“作为改革开放后较早进入中国的法资企业，我们有幸见证了并受益于中国的改革开放，”斯铂涵说，“首届中国国际进口博览会的举办，展现了中国对改革开放的承诺。我相信这一盛会不仅将对贸易全球化起到积极促进作用，还会在未来中国推动全球化方面发挥至关重要的作用。”

斯铂涵表示，进口博览会不仅将促进中国与世界各国的贸易往来，也能够在中国消费升级进程中为广大消费者提供更多选择。他说：“对包括欧莱雅在内的外资企业而言，进口博览会是一个国际化的展示平台。欧莱雅对能够参与这一盛会感到荣幸。”

今年４月，欧莱雅正式签约参加将于１１月举行的首届中国国际进口博览会。据斯铂涵介绍，欧莱雅届时会将创新研发的美妆技术、新零售模式以及可持续发展理念等呈现给中国消费者。欧莱雅集团董事长兼首席执行官让－保罗·安巩将专程到上海出席博览会开幕式。

“通过参加进口博览会，外资企业将能更快地把更多创新和优质产品引进中国市场，同时也能推动中国国内营商环境优化，从而促进行业长期健康发展。”斯铂涵说。

深耕中国市场２１年，欧莱雅对中国市场有着全方位的了解。斯铂涵认为，中国市场数字化的迅速发展，激发促进了欧莱雅在美妆研发领域和零售模式探索方面不断创新。

“作为目前欧莱雅集团的全球第二大市场，中国市场近５年来发生了巨大变化。数字化在中国的迅速发展，不仅引领了全球数字化革命，也带动了电商革新，”斯铂涵说，“中国在虚拟现实及人工智能等方面的技术，都处于世界领先地位。所有这些都让我们对未来在中国的发展充满信心。”

斯铂涵表示，中国已跨入新时代，城镇化和消费升级不断加速、中产群体不断扩大、数字化革命不断深入。欧莱雅有充分信心，凭借高水准产品、研发技术、营销方式和零售体验等，与中国消费者共享“新黄金时代”，同圆美丽中国梦。（记者徐甜）

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