国际组织负责人称赞进博会体现中国担当

近日，多位国际组织负责人对即将举办的首届中国国际进口博览会表示欢迎，认为此举体现出中国助力全球各经济体共享全球贸易成果的担当。

联合国贸易和发展会议秘书长穆希萨·基图伊在接受新华社记者采访时表示，在某些经济大国推行贸易保护主义时，中国举办国际进口博览会是向全世界的一次重要表态。它不仅强调各国应该协同发展，而且表明中国愿意担当帮助其他经济体共享贸易成果的责任。

他表示，中国通过设立进博会这个新的平台鼓励进口，这对贸易的可持续发展大有益处。

联合国和世界贸易组织的合设机构国际贸易中心执行主任冈萨雷斯也在采访中表示，进博会旨在进一步提高中国与世界其他地区相融合的水平。中国积极鼓励进口的做法应该不会仅限于举办一次国际进口博览会，而将是一个长期的方针，因为中国的经济发展已经从出口导向的发展模式向“更多样的”发展模式转变。

冈萨雷斯同时透露，国际贸易中心将带领从全球挑选出的１００家中小企业代表参加此次进博会。她认为，最不发达国家以及中小企业在进入外国市场时都面临很多困难，而进博会给它们提供了进入中国这个巨大市场的机会，希望它们能借此机会建立持久的贸易合作关系。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德也表示，作为全球第二大经济体和最重要的国际市场之一，中国通过进博会表达了积极参与国际贸易的承诺，这一承诺对于全球经济发展至关重要。

首届中国国际进口博览会将于１１月５日至１０日在上海举行，目前已有１３０多个国家和地区的２８００多家企业确认参展。（记者凌馨 杜洋）

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