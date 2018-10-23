两名中国青年学者获颁德国“绿色精英”奖

德国联邦教研部２２日在柏林授予包括两名中国学者在内的全球２５名青年科研人员“绿色精英”奖，以表彰他们在可持续发展领域的创新研究。

获奖者之一的周迪为武汉大学博士后研究员，研究方向为生态文明、可持续发展与环境法。评审团在颁奖词中对周迪在多个学科上的兴趣以及为可持续发展相关法律所做贡献表示赞赏，并称这样的努力可使法治成为可持续发展和生态文明的推进器。

周迪告诉新华社记者：“中国正在经历一个生态文明建设和法制建设融合发展的过程。让不同法律规则在国际、国内以及地方层面科学地制订出来并有效地实施，发挥法律体系化的作用，这是我现在所做的研究。”

另一名中国获奖者单钰理目前在英国东英吉利大学做研究员，研究方向为碳排放核算和低碳城市发展。评审团在颁奖词中特别提到他的“中国城市气候变化减缓”研究，这项研究指出不同的中国城市应当根据各自资源禀赋和发展轨迹制订不同的低碳发展路径。

单钰理介绍，他的研究对中国国家和地方省市层面的碳排放数据进行了核算，并据此为不同城市提出了不同的低碳发展路径，该研究已发表在美国《科学进展》杂志上。

“绿色精英”奖于２００９年由德国联邦教研部创立，每年颁发一次，旨在奖励全球各地活跃于可持续发展领域的杰出青年科研人员，以促进国际科研交流合作。

据了解，今年的“绿色精英”获奖者已于本月１３日起在德国参加了为期近两周的科学论坛，并与其相同研究方向的德国学者进行了交流。（记者田颖）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)