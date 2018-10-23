通讯：更多巴西精品咖啡有望飘香中国

这将是巴西咖啡商阿尔比纳提的首次中国之旅。作为南米纳斯咖啡合作社负责市场开发的总经理，他肩负重大使命，那就是前往中国上海参加首届中国国际进口博览会，抓住机遇为旗下精品咖啡打开市场，让更多巴西精品咖啡飘香中国。

巴西有２６个州和一个首都联邦区，其中１７个州都出产咖啡，是世界上最大的咖啡生产国和出口国，而南米纳斯咖啡合作社所在的米纳斯吉拉斯州生产的巴西咖啡尤其享有盛誉。南米纳斯是巴西第二大咖啡合作社，共有７０００家加盟农户，年产优质咖啡１５０万袋，产品已经销往包括意大利、美国、日本和韩国在内的１０多个国家和地区。

“我们这个地区的风土尤其适合种植咖啡，质量上乘，远近闻名。这次我们将借助进博会向中国消费者介绍我们的咖啡产品，争取早日打开中国市场。”阿尔比纳提告诉新华社记者。

南米纳斯咖啡合作社专门设有一间咖啡品评室，多位经过专业培训的品鉴师每天会对不同农户出产的咖啡进行质量评定，这次也将前往参加中国进博会的玛利亚就是其中一位。“我们生产的精品咖啡严格执行国际咖啡品质认证相关标准，所有品鉴师都经过专业培训。我们会从一杯咖啡的香味、酸度和后味等各方面进行打分，大家综合判断，最后确定它的分值。通常，打分超过８０分以上的才可以被称作精品咖啡。”玛利亚介绍道。

根据阿尔比纳提的设想，南米纳斯咖啡合作社将在中国寻找一个本地合作伙伴，逐步将旗下精品咖啡介绍到中国去，根据中国消费者的口味习惯，打造新的品牌。“我们这次还将前往阿里巴巴集团学习中国先进的电商理念。”他说。

瓜舒佩咖啡合作社同样位于米纳斯吉拉斯州，规模比南米纳斯咖啡合作社大一倍，拥有１．４万家农户，去年产量达到６００万袋，其中包括数万袋精品咖啡，出口到众多国家和地区。

这家合作社的新产品经理蒙特罗２００５年曾被合作社派往中国，在西安开设了一家巴西精品咖啡店。他告诉新华社记者，当初的试水因时机不对，最终浅尝辄止。而中国进博会的举行，又给瓜舒佩咖啡合作社带来了新的希望。“我们知道，现在中国的咖啡消费正在逐步提升，尤其是年轻消费者群体正在快速扩大。希望进博会的举行，能够给巴西精品咖啡带来更多的市场机会。”他说。

在瓜舒佩，一场别开生面的巴西咖啡国际品评比赛刚刚落下帷幕。２９位品鉴师中，有４位来自中国。中国西安人金小蛮已经有７年的从业经验，拥有一家属于自己的咖啡店。她说：“这次来巴西品尝了很多不同产地的咖啡，我感觉整体而言，巴西咖啡的口感很适合中国消费者。如果他们有机会喝到同样咖啡的话，他们一定也会喜欢。”（记者陈威华）

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