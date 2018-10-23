“移民大篷车队”即将挺进美国，特朗普：边境巡逻人员和军队要警惕了

大批中美洲移民组成的“移民大篷车队”已进入墨西哥，即将挺进美国!多家美媒21日报道称，美国总统特朗普日前发出的“关闭边界”威胁并未吓退这些人，截至当地时间21日，准备前往美墨边境的“大篷车移民”人数已超过5000人。面对“大军”压境，特朗普22日在推特上警告，要求美国边境巡逻人员和军队提高警惕。

据《今日美国报》报道，此次准备进入美国的“大篷车移民”大多来自洪都拉斯，他们上周离开家乡后，在途中被墨西哥当局阻挡在墨西哥和危地马拉边界的一座桥梁上。其中有护照和签证的人被获准通关，一些移民登上公共汽车返回家园，另有一小部分人获得临时居留许可用以申请庇护。而绝大多数移民则在墨西哥政府缓慢处理庇护申请的节奏下失去耐心，他们绕过官僚机构，乘上临时搭建的木筏，甚至跳入河中尝试进入墨西哥。墨西哥当局和警方没有阻止他们。据观察，截至当地时间21日，“大篷车移民”队伍已由此前的3000人膨胀至约5000人。一名洪都拉斯人告诉美联社：“没有人会阻止我们，只有上帝才行”。

这些即将涌入美国的大规模移民给美国政府带来巨大压力。美国总统特朗普当地时间22日连续发布推文称，危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多无法阻止本国民众非法进入美国，“我们将切断或大规模削减给这几个国家的援助”。他还表示，自己已经提醒美国边境巡逻队和军方，(“移民大篷车”)是全国性紧急事态，很多犯罪分子和不知名的中东人都混在其中。特朗普还不忘将此事和中期选举联系在一起，强调“大篷车移民”非法涌入的罪魁祸首是民主党，要求民众11月6日投票给共和党，以改变现有的“可悲的”移民法。此前一天，他也曾在推特上做出类似表态，称当局正全力阻止“大篷车移民”进入美国，移民必须在墨西哥申请庇护，否则美国将拒绝他们进入。他还表示，这些“大篷车”是民主党的“耻辱”，应该立刻修改移民法。美国国土安全部部长尼尔森21日也称，美国正密切关注“大篷车移民”的进展。她在声明中说：“我们必须留意跨国犯罪组织和其他犯罪分子，这些犯罪组织可以利用那些进行非正常移民的人所展示出的脆弱性。”尼尔森说，美国正在与地区伙伴合作，调查和起诉任何从移民中获利的人。

美国媒体认为，特朗普和共和党人正把移民问题作为即将举行的中期选举的主要议题，看好这项议题激出共和党的基本盘。他们指责，民主党的开放边界倾向会让更多的犯罪分子和毒品流入美国。据称，特朗普此前在内华达州一场政治集会上不仅表示“民主党不在乎大量非法移民会让我们国家破产”，还错误地声称民主党想给无证移民提供免费医疗、福利及投票权。不过彭博社21日称，目前几乎没有证据显示，“移民”这项帮助特朗普在2016年胜选的议题，能够在下个月为他所领导的政党带来相同影响，相反地，“移民”很有可能带来反效果。摇摆州选民与独立人士，甚至部分共和党候选人都不同意特朗普在移民问题上的强硬态度，一些共和党候选人甚至认为，特朗普在美墨边境上采取“骨肉分离”政策极不受欢迎且带来政治损害。

墨西哥《金融家报》则评论称，特朗普在处理移民问题时一向态度强硬，由于新的北美自由贸易协定已经签署，再加上中期选举战况激烈，他此时再度强调边境安全问题并不意外。而且，特朗普还想以此试探墨西哥新政府的反应。美国国务卿蓬佩奥此前访问墨西哥时曾表示，希望墨西哥能在阻止移民进入美国一事上，拿出最佳方案。（特派记者 张梦旭 刘旭霞 莫然）

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