美媒：世界最大购物节的五大看点

美国《福布斯》杂志10月21日文章，原题：“光棍节”倒计时：世界最大购物节将有何看点 11月11日将是全世界最大、最繁忙且最重要的购物节：中国“光棍节”。随着这一天逐渐临近，以下为今年“双十一”购物节的五大看点。

一、销售额：“双十一”不仅成为众多商家中国战略的一部分，还成为该战略的“最顶点”。这一天不仅定义消费者行为，还将决定品牌的市场战略。有些品牌可能为之准备6至8个月，因为它或将占到其年度销售总额的25%。世界上仅有4个国家——美日英德——一年的线上销售额超过“双十一”的线上销售总额。

二、无异于娱乐的消费主义：天猫将在11月10日举办全国性的“双十一”倒计时晚会。这是一种众星云集的好莱坞式盛大活动，经常吸引1.5亿至2亿观众。各种产品发布会、直播秀和展示活动也使之更具吸引力。

三、已成为群体活动的消费主义：如果某品牌想要参加“双十一”促销活动，就必须提供最低价商品，且务必确保库存充足。即便你并非每个周日都观看美国橄榄球比赛，但你会尽量不错过“超级碗”。同理，虽然你未必热衷购物，但你也会尽量在“双十一”网购一些商品。

四、贸易摩擦：目前的美中贸易战将如何影响“双十一”？答案是：不会影响，至少今年不会。原因之一在于所有相关促销商品必须在9月1日前进入中国仓库。此外，美中双方都没有呼吁或存在消费者抵制活动。

五、好上加好：去年出现的两个关键趋势有望进一步扩大：1.更多国际活动。除中国港台地区外，“双十一”已开始吸引东南亚各国的关注。2.更注重线上线下相结合。各大电商都已在融合线上系统与线下足迹方面迈出重要步伐。(作者弗兰克·拉文，王会聪译)

(责编：贾文婷、杨牧)