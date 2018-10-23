博尔顿访俄谈《中导条约》，俄回应：若退出，将损害全球安全稳定

美国总统国家安全事务助理博尔顿22日在莫斯科分别与俄罗斯外长拉夫罗夫和俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫举行会谈。除国际安全和俄美在安全领域的合作问题外，美国打算退出《中导条约》一事成为会谈主要内容。据称，博尔顿还计划于23日与俄罗斯总统普京会面。

俄新社22日称，帕特鲁舍夫与博尔顿会面时表示，俄方希望博尔顿就美国退出《中导条约》一事给出解释。而拉夫罗夫则在与博尔顿会谈前称：“希望美国不要放弃自己承担的责任，我们愿意就《中导条约》和《削减战略武器条约》与美国进行对话。”俄总统新闻秘书佩斯科夫22日表示，取消《中导条约》将损害全球安全与稳定。

俄新社22日援引圣彼得堡大学教授库贝斯基的观点报道称，博尔顿此次访俄的主要目的是测试俄方对美退出《中导条约》的反应，并提出签订新条约的条件。俄美双方将在他此次访问期间展开激烈争论。据了解，美国宣称将退出《中导条约》一事已引发国际社会广泛关注，日本内阁官房长官菅义伟22日称，鉴于此事对地区局势的影响，日本将密切关注美俄的后续行动。(王臻)

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