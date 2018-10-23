11月5日首届国际进博会开幕 中国准备“买买买”

首届国际进博会临近，上海浦东陆家嘴前竖起了标志牌。周东潮摄（人民视觉）

图为摩洛哥一家酒庄的工人对葡萄进行清洗加工准备酿酒。葡萄酒将借首届国际进博会来到中国。新华社记者 陈斌杰摄

在首届国际进博会上，乐器将是很多人关注的焦点。图为一名中国消费者在试用新产品。新华社记者 方 喆摄

图为首届国际进博会食品展商客商进行供需对接。新华社记者 方 喆摄

不久前，埃及首批参加首届国际进博会的展品从埃及苏伊士运河塞得港正式起运前往上海。图为集装箱在码头等待装船。新华社记者 孟 涛摄

11月初，首届中国国际进口博览会（简称“首届国际进博会”）将在上海举办，来自130多个国家和地区的2800余家企业将携主打商品在首届国际进博会上亮相，200多家世界500强和行业龙头企业汇集一堂。对于国内很多消费者来说，首届国际进博会是一个丰富购物选择、降低采购成本的绝佳窗口；对于中外企业客商来说，首届国际进博会则是拓展业务、扩大合作的绝佳舞台。专家指出，随着中国经济发展与人民收入水平提高，消费多元化、个性化、品质化需求日益强烈，这为首届国际进博会提供了强大的购买力支撑。从世界经济角度讲，中国准备“买买买”也将是一种强大的正能量。

全球商品集中亮相

汽车、智能装备、消费电子、家用电器、饮料食品、服装服饰、医疗器械……11月5日开始，上海将成为汇集全球好货的买家天堂。

据了解，首届中国国际进口博览会分为国家展、消费电子及家电展、服装服饰及日用品消费展、汽车展、智能及高端装备展、食品及农产品展、医疗器械及医药保健品展、服务贸易展八大展区。这些展区将各具特色、精彩纷呈，为中国消费者提供一场购物盛宴。

其中，食品及农产品展区汇集了世界特色美食，将展示包括乳制品、蔬果农产品、肉制品和水产品、甜食及休闲食品、调味品、酒类和饮料等商品在内的有机、健康的“土特产”以及融合现代科技的各类加工食品；消费电子及家电展区上，来自15个国家和地区的90余家企业将全方位展现家用电器、消费电子、智能硬件、人工智能、互联网等多个领域的创新产品；服装服饰及日用消费品展区涵盖家居、服装、服饰、礼品、美妆、日化、珠宝等进口产品；医疗器械及医药保健展区涵盖药品、健康及保健品、传统医学产品、医美产品、养老与康复以及制药机械与设备等……

值得注意的是，各国都十分重视首届国际进博会，纷纷将本国最优质的特产和商品带到中国。

保加利亚的中小企业署已与中方正式签署430平方米参展合同，带来了葡萄酒、乳制品、蜂蜜、咖啡、玫瑰水、精油等传统特产。非洲的塞内加尔认为首届国际进博会将是扩大对华出口、增强两国经贸合作的良好契机，带来了农业、纺织业、手工业、渔业等特产。新加坡企业纷纷踊跃报名参展，早在今年5月底就有逾百家新加坡当地企业提交申请确定参展意向，经过严格筛选最终确定了涵盖金融、法律、物流、航运、医疗在内的服贸、食品及农产品、智能和高端装备等诸多行业的80家企业来华参展……

据统计，首届国际进博会举办期间，参展企业会带来100多项新产品和新技术，将全面展现国际最尖端、最前沿、最具代表性的产品及服务趋势。同时，众多发展中国家和最不发达国家企业也将携本国特色优质产品前来参展。

除了产品之外，高端服务及系统化解决方案也将成为外国很多企业着力推销的重点。例如，总部位于美国马萨诸塞州、世界著名的科技服务公司美国赛默飞世尔科技公司近日宣布将携众多新产品参加首届国际进博会。该公司表示，将利用首届国际进博会这一“绝佳平台”展示医疗、制药、食品安全等领域的前沿技术和数字化解决方案，与中国伙伴展开更加深入的合作。

准备在首届国际进博会上“一展身手”的美国企业可谓不少。美国惠而浦公司、高通公司、通用电气公司等也都在“摩拳擦掌”，它们有的带来了高端的厨卫产品，有的打算提供先进的5G和人工智能产品，有的则是希望通过数字化解决方案同中国企业一起在转型升级方面寻找更多合作机会。

普通民众充满期待

首届国际进博会展出的国外产品、技术、服务之中，既有尖端科技成果也有“接地气”的日常消费品，又有网红产品也不乏小众腔调，中国民众早已充满期待。

陈先生从事医疗器械行业的销售工作已将近20年，首届国际进博会上即将亮相的展品中令他最期待的是美敦力公司开发的仅有硬币大小的微型心脏起搏器。

“新的医疗技术的出现能够有效实现疾病预防和治疗，满足人们对美好生活的向往，提升人类整体的医疗水平、改善医疗质量。”陈先生说，对心律失常患者来讲，无导线的微型心脏起搏器最大的特点就是方便，就像有线耳机和蓝牙耳机的区别。它改变了传统心脏起搏器植入手术风险高、接纳程度低的状况，减小了手术对患者生活的影响。陈先生认为，首届国际进博会为国内外医疗企业提供了一个更开放的技术交流空间，让国际最一流的医疗技术走进中国，走近患者。

技术在提升民众生活水平的同时也在悄然影响我们追求品质生活、打造智慧城市的节奏。

顾洋恺在北京的金融行业工作，是一位音乐发烧友。他告诉笔者，首届国际进博会上丹麦丹拿音响即将推出的Hi-Fi新品非常对自己的胃口，“平常喜欢听古典音乐，因为音乐总能起到营造氛围、增加生活情调的作用。我自己对音响的音质要求也比较高，喜欢研究音响的接线柱、CD机（转盘＋解码）、前级、后级、线材等配置。”他表示期待有机会能够早日试用体验，若价格在可承受的经济能力范围内，愿意第一时间购入。

饶晗是北京一所“双一流”大学材料科学与工程专业的在读硕士研究生，他总会定期关注与自己研究领域相关的最新科研成果。首届国际进博会上由全球最大的可编程芯片（FPGA）厂商赛灵思（Xilinx）即将推出的芯片吸引了他的注意。

“芯片的加工过程和性能呈现，很大程度上取决于材料，赛灵思的芯片为特定的数据高速处理、实时分析提供了可能性，比起传统CPU处理更灵活。在各行业发展趋势下，这款芯片将来在很多方面应用潜力很大。”提升数据实时处理能力对于将来处于“数据爆炸”的社会各行业十分重要，也能为进一步打造智慧城市提供解决方案。

与衣食住行紧密相关的进口日用消费品获得了中国消费者青睐，也备受关注。家住北京，今年26岁的卢山山告诉笔者，她经常通过海淘渠道购买进口化妆品和护肤品，喜欢自己比较关注首届国际进博会上的美妆、护肤类产品，尤其是花王即将首发的、专门针对女性消费者的“SOFINA（苏菲娜）”美容液。

“我平常就习惯使用花王的日化产品，在护肤品的选择上比较关注成分和功效。在展会上，消费者不仅能听到关于商品的官方权威介绍、了解具体成分，还能亲身试用。只可惜我最近在北京，不然一定去现场感受。”卢山山说。

家住杭州的新晋宝妈陈依自怀孕以来就很关注母婴类用品和有机食品。虽然女儿还不满一岁，但她已经花费了大量的时间和精力去关注各类与婴幼儿相关的产品，如婴儿护肤品、奶粉、米粉和健康食品等。“我最基本的诉求就是安全、健康和高性价比，但随着电商、代购政策收紧，购买渠道减少后，我对采购的效率和价格方面也有些担忧。”

陈依说，幸好首届国际进博会开启了一条官方的、更为便捷可信的渠道。非常期待未来更丰富、全面的产品能够满足广大宝妈们的需求。

盘活市场促进竞争

万众期待的首届国际进博会让更多优质的国际品牌走进中国，展现国际尖端、前沿的产品及服务，利于有效盘活国内进出口市场、释放开放共赢的经济信号，促进国际市场良性竞争。

地处长三角的江浙沪经济圈聚集了大量民营企业，为中国经济发展增添了活力。来自浙江的袁丽茶是一家民营企业老板，主营轻纺产品已有20多年。她告诉笔者：“这几年人力成本上涨越来越快，企业的收入和利润很大一部分都用于支付工人工资了。如果首届国际进博会上展出的智能机器人能够在未来大量应用在简单流水化工作的企业生产中，不仅能够解放大量的劳动力而且能促进企业经营效益的提升。”

小笨鸟跨境电商平台是一家立足“互联网+外贸”，专注出口业务的电子商务企业，是商务部电子商务示范企业，是为中国品牌出海提供包括电商运营、供应链服务、全网营销服务等的综合型外贸服务平台。

小笨鸟跨境电商平台董事长许丹霞告诉笔者，自己一直关注着首届国际进博会的动向并一直积极参与其中。对中国的跨境电商而言，首届国际进博会是发掘境外优质产品，拓展自身进口供应链服务，开发拓展全新营销渠道的一个契机。

许丹霞说，“目前中国的消费市场规模很大，首届国际进博会能够有效实现进口与出口的双向互动，进一步丰富市场选择，也让供应链服务商拥有更大的业务空间，有助于其细化服务内容，提升服务水平。同时，在丰富国内消费市场选择的同时，也有利于促进中国企业生产改造，选择推动产业升级。”

广西大学中国—东盟区域发展协同创新中心研究员李好在接受笔者采访时指出，贸易保护主义抬头、世界经济不确定性增强的背景下，中国举办首届国际进博会具有非同寻常的意义。不仅展现了中国开放的姿态，更为世界经济注入了强大的正能量。

“对中国来说，扩大进口可以改善国内商品供给，促进国内企业在生产标准、理念、管理、技术等方面不断创新，提高竞争力和发展质量；对国外来说，中国扩大进口也是提振其外部需求，抢抓发展商机的大好机会。”李好说，比如东盟也十分关心对华贸易逆差问题，首届国际进博会无疑将为促进中国与东盟贸易更加平衡打开了一扇门。

日本《外交学者》网站刊文认为，在外界认为美国在特朗普政府领导下正越来越从自由经济秩序中退缩的背景下，首届国际进博会肯定了中国决心传递其对包容性全球化明确承诺的信息。（王俊岭 钟俏莹）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)