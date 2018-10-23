韩“网吧凶杀案”嫌犯称患抑郁症，八十万民众请愿严惩

“民众请愿严惩杀人凶手!”近日，一桩“网吧凶杀案”在韩国引发高度关注。犯罪嫌疑人在调查中称自己患有抑郁症，民众则质疑他以此为借口替自己减刑。截至22日，共有80多万人在青瓦台网站请愿，要求严惩凶犯，并修改相关法律规定。

据韩国《中央日报》22日报道，嫌疑人14日在首尔的一家网吧与服务员发生口角后怀恨在心，随后用利器将对方残忍刺死。警方调查时，嫌疑人称自己患有抑郁症并出示医院诊断书。根据韩国刑法，嫌疑人犯案时若处于身心脆弱状态，即意识判断能力和行为控制能力受限，则可作为量刑依据获从轻判罚。

韩国民众对此非常不满。17日起，市民纷纷在青瓦台网站留言，除了要求严办此案，还请愿不能再让杀人犯以“身心脆弱”为由获得轻判。目前，此次请愿已创下参与人数最多的纪录。

韩国《京乡新闻》称，民众之所以愤怒，是因为类似事件早已不是第一次。韩国曾有多名穷凶极恶的罪犯因“犯案时处于身心脆弱状态”而最终获得轻判。其中，最典型的就是2008年的“赵斗顺案”，该案后来被改编成电影《素媛》。当时，57岁的赵斗顺残忍地性侵了一名年仅8岁的女童。韩国检方提请法院判处赵斗顺无期徒刑，但法院认为“被告作案时处于醉酒状态”，因此依据相关规定，最终只判处赵斗顺12年有期徒刑。在2016年发生的“江南杀人案”中，被告也因患有“精神分裂症”而仅被判处30年有期徒刑。

此后不断有韩国民众开始质疑，法院依据“身心脆弱”条款作出的判决有失公允。首尔大学心理学教授郭锦柱称，相关法条制定于数十年前，而如今人们已经很容易拿到抑郁症处方药。这一条款有可能被犯罪分子用来钻法律空子，因此有必要适度调整。

韩联社22日称，警方当天已将“网吧凶杀案”嫌疑人送至治疗监护所，让他接受司法鉴定。另据报道，目前韩国司法界多数意见认为，根据目前的公开信息，嫌疑人被轻判的可能性较低。去年一名杀人嫌疑人曾在被捕后称自己患有自闭症，但法院认为无法断定这种疾病影响嫌疑人作案时的意识判断能力，因此对其进行重判。（特约记者 金惠真）

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