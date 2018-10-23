中国购买力不容忽视（开放谈）

面对贸易保护主义的升温，中国在坚决维护自身经济贸易利益的同时，主动开放市场，加快经济体制改革和贸易自由化的步伐。即将在上海召开的首届中国国际进口博览会就是一个突出的例证。这让全世界都更加关注这样一个词——中国购买力。

中国购买力的背后，是改革开放40年的巨大发展成果。

改革开放40年来，经济增长带来了国民收入水平的显著提高。国家统计局数据显示，2017年，我国人均国内生产总值59660元，扣除价格因素，比1978年增长22.8倍，年均实际增长8.5%。我国人均国民总收入（GNI）由1978年的200美元提高到2016年的8250美元，超过中等偏上收入国家平均水平。2017年，全国居民人均可支配收入25974元，扣除价格因素，比1978年实际增长22.8倍，年均实际增长8.5%。居民收入的提高形成了强大的中国购买力，拉动了国际贸易，为世界各国提供了巨大的商品和服务市场。

中国购买力的背后，是充满活力的庞大市场。

从国际市场营销角度来看，中国逐步展示其强劲的市场潜力。中国近14亿的人口是潜在市场需求的重要基础。同时，尽管中国面临美国的贸易打压，需要进行一些必要的产品生产结构调整，但是年均6%以上的经济增长率仍然是世界上增长率比较高的国家。改革开放40年来，中国的人均收入从不到200美元上升到8000多美元。如果按照中国现在的边际倾向，人均收入每增长一美元，对进口的需求大约增加20美分。可以说，庞大的人口体量、可观的经济增速，较高的进口倾向，共同构成了“中国购买力”的市场基础与特别是进口需求的重要动力源。

中国购买力的背后，是民众需求结构的不断升级。

当前，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在消费方面，这体现为随着中国经济的发展及人均收入水平的提高，中国民众的需求结构出现了明显的提升。也就是说，人们从过去追求单纯的温饱，向追求生活内容多样化、高质量的方向提升，由此带来了对产品和服务质量及多样化的追求。然而，中国的产品生产结构和总量并没有伴随着人民群众需求层次的提升和生活质量要求的变化而迅速改变。这种供求缺口就形成了对广大海外优质商品的“中国购买力”。可以说，中国对外开放的需求是中国经济增长的自主选择。中国拥抱世界市场，是经济发展的自然过程。

值得注意的是，在开放的市场经济环境下，进口商品供给增多会加强中国企业的市场意识和创新压力，调整产业和产品结构，提高产品的层次和质量。因此，开放的市场使中国勇于加入全球市场进行竞争，从竞争中既实现满足人民日益增长的物质和文化需求，又推动中国产业结构和产品结构不断升级和转型。因此，举办中国国际进口博览会也是中国适应全球竞争、自立于全球竞争的有效途径。

从全球来看，目前美国挑起的全球性贸易摩擦对曾经比较自由的国际贸易环境构成了严重威胁。此时，中国不仅在道义上高举自由贸易的旗帜，坚决反对单边主义和贸易保护主义，还在行动上召开中国国际进口博览会，充分体现了一个大国致力于经济全球化、维护全球命运共同体的责任感和使命感。我们相信，中国国际进口博览会的召开将成为维护全球贸易自由化的积极因素。中国购买力也将成为世界经济不断前进当中不容忽视的强大力量。

（作者为南开大学世界经济研究中心主任、博士生导师）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)