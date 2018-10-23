美国国债收益率上升或拖累美元

美国10年期国债收益率本月升至七年高位。美国国债收益率上升，被认为是最近数月支撑美元走强的一个因素。但有一些分析师认为，从长期来看，在利率上升和美国政府债务增加等因素的影响下，国债收益率上升或令美元呈现走弱趋势。

美国联邦储备委员会（美联储）逐步升息和国债发行规模增加等因素，推动美国10年期国债收益率近期升至七年高位。国债收益率上升会吸引资本流入美国以寻求更高收益，从而帮助提振美元。但一些分析认为，长期来看，国债收益率上升反而会拖累美元，随着美联储料将继续逐步提高利率，同时美国政府未来10年将大幅增加负债规模，国债价格和美元可能会进一步下跌。

衡量美元对六种主要货币的美元指数，较2017年1月所触及的14年高位已下跌约8%，2月曾触及三年低位。美元指数10月19日下跌0.20％，在汇市尾市收于95.7118。截至19日纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1510美元，高于前一交易日的1.1464美元；1英镑兑换1.3065美元，高于前一交易日的1.3032美元；1澳元兑换0.7118美元，高于前一交易日的0.7105美元；1美元兑换112.60日元，高于前一交易日的112.18日元。

美联储目前仍在逐步加息。17日公布的9月美联储会议纪要显示，鉴于就业市场持续走强、通货膨胀水平增长符合预期，美联储很可能在12月再次加息。

同时，美国政府不断增加的赤字和更高的债务水平，也在降低投资美国的吸引力，从而加大国债收益率上升的压力。美国财政部15日发布的报告显示，2018财年美国联邦政府财政赤字达到约7790亿美元，比上一财年大幅增长17%，创2012年以来新高。根据美国财政部的预估，2019财年美国联邦政府的财政赤字将进一步增加至8330亿美元。美国国会预算办公室的预计显示，到2028年，联邦债务将攀升至国内生产总值（GDP）的100%。

路透社分析称，过去大约30年中，每当固定收益资产遭逢大量卖压，美元几乎总是走弱。例如1987年、1994年以及2004至2006年时，每次美联储加息，国债价格就下跌。2013年，美联储表示将缩减购债时出现的“削减恐慌”也令收益率走高，打击美元。自2016年底以来，美联储加息带动债券收益率上扬，也重压美元。

有数据显示，外资购买美国国债的规模通常会随着收益率的上升而下降。路透社的报道援引伦敦Gavekal首席经济学家暨创办合伙人Anatole Kaletsky的话称，当美联储收紧货币政策，美国利率上升时期，美国资本的期望报酬率相对全球其他地方几乎都在下降，这意味着长期资本将流出美元。

还有观点认为，美国在金融危机后启动量化宽松政策提振经济，美元得到支撑，而目前欧元区等其他地区也在考虑加息，这或令美元承压。

欧洲央行本周四将举行议息会议，外界普遍预计此次将维持利率不变。欧洲央行的购债计划将于12月到期，是否将其延长成为一大焦点。意大利债务可持续问题近期引起外界担忧，分析认为这可能会导致欧洲央行暂时继续利用购债计划帮助稳定欧元区市场，但是欧洲央行行长德拉吉已经表示不会出手相助，并且长期来看，欧洲央行已经不具备多少延长购债计划的空间。

花旗集团驻纽约的首席技术策略师Tom Fitzpatrick表示，假设美元去年达到中期高点，如今将额外面临五年或六年的疲软走势，预期欧元2024年之前将升至1欧元兑1.80美元。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)