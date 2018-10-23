制裁压力犹存 记者遇害事件扰动国际油价

围绕沙特记者卡舒吉遇害事件，市场担忧西方国家近期会因此对沙特实施制裁，该国投资贸易等商业活动将受到影响，国际油价也可能受到牵连而剧烈波动。

制裁压力尚未消减

据沙特阿拉伯国家通讯社22日报道，沙特国王萨勒曼及王储穆罕默德向沙特记者卡舒吉家属致电慰问，对卡舒吉遇难表示哀悼。

据报道，卡舒吉10月2日前往沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆，办理与结婚相关手续。他的土耳其未婚妻说，卡舒吉进入领事馆后“再也没有出来”。20日，沙特检察机关宣布，经过初步调查，卡舒吉在领事馆因与他人发生肢体冲突而死亡。

另据报道，土耳其总统埃尔多安21日表示，他将于23日公布有关卡舒吉死亡事件的真相。埃尔多安当天在伊斯坦布尔出席活动时说，他将在与执政党正义与发展党议员召开的会议上公布卡舒吉案的事实。

据路透社报道，美国总统特朗普表示，他可能会考虑就卡舒吉失踪一事对沙特进行制裁，但强调美国同沙特关系的重要性。特朗普在亚利桑那州对媒体说，现在说这一事件的后果还为时过早。但他表示，美国国会将参与决定美国的反应。当被问及制裁是否是他正在考虑的措施之一时，特朗普说“可能是”。

近几日多位美国议员建议对沙特实施制裁，而沙特也表态若遭制裁将以“更大规模的措施”施以报复。

目前记者遇害事件对沙特商业活动影响初步显现，欧美许多政商界人士拒绝出席该国举行的“未来投资倡议”大会，多项商业合作面临冲击，金融市场借贷成本也呈现上升势头。

据市场机构不完全测算，自沙特异见记者遇害以来，沙特债务违约保险成本已上升约30%。自2016年5月以来的两年里，沙特已通过发行美元债券和举借银团贷款筹资680亿美元。惠誉国际评级的数据显示，沙特这一融资势头位居新兴经济体举债速度最快行列。

油价面临大幅震荡风险

近来高位徘徊的国际油价，因沙特记者遇害事件再迎剧烈震荡风险。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫22日表示，沙特不打算对西方的石油消费国实施石油禁运。在被问及1973年那样的石油禁运是否会重演时，法力赫对塔斯社表示，沙特阿拉伯是一个非常负责任的国家，几十年来一直将石油政策作为负责任的经济工具，并将其与政治分开。

“作为能源部长，我的职责是发挥政府建设性、负责任的作用，并相应地稳定全球能源市场，为全球经济增长做出贡献。”法力赫表示，如果油价上涨，将拖累全球经济并引发衰退。但他表示，在对伊朗制裁下个月生效的背景下，无法保证油价不会攀高。

“我无法保证，因为我无法预测其他供应国会怎样。”法力赫在被问及全球能否避免油价再次触及每桶100美元时表示，“伊朗面临制裁，大家都不知道伊朗出口情况将会怎样。其次，利比亚、尼日利亚、墨西哥和委内瑞拉等国家的出口也有可能下滑。”

法力赫表示，沙特的备用产能相对有限，该国已动用其中很大一部分，并称“除了全面制裁伊朗外，如果还有其他国家的产量下滑，我们将动用所有的备用产能”。

国际能源署（IEA）署长比罗尔22日在日本名古屋LNG生产方—消费方大会间隙向媒体表示，国际社会要求沙特政府为记者卡舒吉遇害一事负责的声浪高涨，但他并不担心沙特可能会以减少石油出口作为报复。他指出，委内瑞拉产量及伊朗出口量直线下滑，且可能进一步下跌，在此背景下，有可能出现比当前更高的油价，主要产油国欲提高石油产量以安抚市场，将是一项挑战。

亚特兰大联储总裁博斯蒂克日前表示，美国联邦储备委员会官员正在密切关注沙特记者卡舒吉遇害案，对沙特的任何制裁都可能扰乱原油市场。

博斯蒂克在乔治亚州梅肯举行的一场活动上被问及美国经济前景面临的风险时表示，总的来说是地缘政治风险，包括英国“脱欧”谈判和沙特的局势。（记者 闫磊）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)