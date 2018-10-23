美国诬蔑中国干涉内政荒谬至极

一个惯于挥舞大棒制裁别国，在台湾、涉藏、南海等问题上屡屡干涉中国内政的超级大国，竟然被打扮成“被干涉”的受害者，岂非咄咄怪事？不久前，美国领导人在演讲中诬蔑中国干涉美国内政，这番言论无中生有、荒谬至极，在事实和逻辑上根本站不住脚。

世界上到底是哪个国家强权霸道、动辄干涉别国内政，各国人民早已看得清清楚楚，国际社会早有公论。从出兵格林纳达到入侵巴拿马，从伊拉克战争到中东乱局，美国通过武装干涉、军事入侵、经济制裁、文化渗透、操控选举等手段，给不少国家、地区带来动乱与战火，多少生灵涂炭，多少无辜的人民颠沛流离！自己身背劣迹，却无端指责中国干涉其内政，不但无法令世人信服，更暴露其卑劣用心。

一直以来，炒作“中国威胁论”都是美国一些政客拉票助选的惯用伎俩。这一次，“剧情”有了新发展。一些人出于政治目的，史无前例地编织出“中国干涉美国内政和选举”的谎言。美方捏造了多个借口。其中之一便是中国通过贸易反制打击特定选民。这纯属无稽之谈。众所周知，美国单方面挑起贸易摩擦，中方被迫反制，完全是正当防卫反击，与“特定选民”毫无关系。

打贸易战损人不利己，随着美方对越来越多的中国输美产品加征关税，美国国内也有更多的产业和地区受到影响，越来越多的美国家庭和消费者为此付出代价，这些后果，都是美国政府自己“作”出来的，炮制所谓中国“干涉内政”，在事实真相面前显得苍白无力。《华盛顿邮报》指出，美方突然对华发难，是为了共和党一旦无法保住国会控制权，便可将责任归咎于外部干预。

中国人民一直有个坚定的信念：邪不压正。美国对中国的抹黑、讹诈只是枉费心机，既掩饰不了美国政府转嫁矛盾、对华施压的企图，也无法达到诿过于人、转移视线的目的，更不能阻挡中国与世界互利合作、共创未来的坚定步伐。对此，我们充满信心。

我们的信心，源于中国走出了一条正确的道路。中国坚定不移走和平发展道路，秉持和平共处五项基本原则，历来不干涉别国内政，得到国际社会公认。中国致力于同各国发展友好合作，共同推进构建人类命运共同体，“一带一路”倡议在国际社会应者云集，共商共建共享的理念被写入联合国决议，中国的“朋友圈”越扩越大，汇聚起和平发展的强大力量。

我们的信心，源于中国蓬勃向上的发展势头。改革开放40年，中国创造了举世瞩目的发展奇迹。如今，中国有巨大的消费市场、完整的工业体系、强劲的创新动力，经济韧性强，回旋余地大。近年来，中国的外贸依赖度不断降低，改革开放不断深化，高质量发展持续推进，全国人民众志成城，有实力、有底气战胜前进路上的一切风险挑战。

我们的信心，源于对世界大势的深刻把握。当今世界，和平发展、合作共赢已成为国际社会普遍共识。尽管霸权主义和强权政治依然存在，但国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流；尽管单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮不断有新的表现，但各国利益交融、命运与共。世界大势，不可阻挡。意图赢家通吃的霸凌主义只会四处碰壁，破坏国际规则、服务于“美国优先”的单边做法没有出路。一个国家、一个民族要振兴，必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，合作共赢才是正道。

“望远能知风浪小，凌空始觉海波平”。中美关系合则双赢，斗则俱损。对华发动贸易战，向中国泼脏水，无助于美国国内深层次经济问题的解决，遏制中国发展更不会让美国“再次伟大”。为美国人民计，为长远发展计，为天下福祉计，美方理应停止错误言行，使中美关系尽快回归健康稳定发展的正轨，为促进世界和平与发展担当起历史责任。

《 人民日报 》（ 2018年10月23日 03 版）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)