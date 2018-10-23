巴基斯坦新闻部长高度评价巴中两国媒体签署新闻合作协议

人民网伊斯兰堡10月23电 10月22日，在国务院新闻办对外新闻局有关领导的见证下，中国国际广播电台与巴基斯坦独立新闻社代表在伊斯兰堡正式签署新闻互换协议。巴基斯坦新闻广播部部长乔杜里·法瓦德·侯赛因发来贺信予以高度评价。

乔杜里在贺信中表示，在落实中国国家主席习近平倡导的“一带一路”倡议和“中巴经济走廊”项目以及加强两国全天候战略合作伙伴关系的背景下，巴中两国重要媒体机构合作协议的签署尤为重要。此举将进一步增进巴中两国各领域的了解与合作。

他表示，巴中两国拥有共同的命运。两国媒体机构以正确的视角携手合作报道彼此国家十分必要。他说，在实现共同繁荣的梦想方面，媒体的支持不可或缺。

他表示，期待巴中两国间更为紧密的媒体合作。这对于促进两国共同的事业，特别是“中巴经济走廊”项目的顺利实施以及实现两国共同繁荣和发展至关重要。

根据协议，巴基斯坦独立新闻社每日将在其网站采用中国国际广播电台提供的有关中国的乌尔都语新闻素材，并推荐给巴国内各大主流新闻媒体。中国国际广播电台将根据需要选择使用巴独立新闻社提供的有关巴基斯坦的国内要闻。（陈翔）

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