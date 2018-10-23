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喀麦隆总统比亚再次赢得连任

2018年10月23日07:09  来源：新华网
 

喀麦隆宪法委员会２２日公布的总统选举计票结果显示，执政党喀麦隆人民民主联盟候选人、现任总统比亚获得７１．２８％的选票，以绝对优势连续第七次赢得总统选举。

喀麦隆复兴运动候选人莫里斯·康托获得１４．２３％的选票，位居第二。最大反对党社会民主阵线候选人乔舒亚·欧希获得３．３５％的选票，在９名候选人中排名第四。

官方数据显示，在本月７日举行的选举中，共有约３５９万名选民投票，投票率为５３．８５％，但英语区的投票率不足１０％。

分析人士认为，社会民主阵线重要票仓英语区投票率低，且该党传统候选人、党主席让·弗鲁·恩迪退出党内预选，是该党在本次选举中得票率与其最大反对党地位不相称的重要原因。

本次选举在喀麦隆英语区危机的背景下举行。喀麦隆的官方语言为法语和英语，英语区人口约占总人口的２０％。２０１６年１０月起，英语区持续发生抗议活动，当地民众指责中央政府长期忽视该地区发展。２０１７年１０月起，抗议演变为武装冲突，部分激进的分裂主义者与喀麦隆安全力量频频发生冲突，大量民众流离失所。

比亚现年８５岁，自１９８２年起在喀麦隆连续执政至今。喀麦隆总统选举采取全民直选的方式，得票最高者当选，每届任期７年，可无限连任。（记者 乔本孝）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)
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