“反美军基地派”赢得冲绳首府市长选举

日本冲绳县首府那霸市市长选举21日晚发布结果，反对新建美国军事基地的现任市长城间干子赢得连任。

那霸是冲绳人口最多的城市。市长选举投票率为48.19%，城间获得大约8万张选票，超过竞争对手翁长政俊大约3.7万票。后者是原冲绳县议员，获得执政的自由民主党、公明党以及保守派在野党日本维新会、希望之党推荐。

城间现年67岁，四年前当选那霸市长，接替前任市长、今年8月病逝的冲绳县前任知事翁长雄志。她的竞选主张包括反对把驻日美军普天间航空基地搬迁至冲绳县名护市边野古沿海，实行儿童医疗、幼儿教育免费，受到现任县知事玉城丹尼、在野党和无党派人士支持。

同样作为翁长雄志政见和遗志的“接班人”，玉城本月4日就任县知事，大力支持城间竞选连任。他说，选举结果凝聚“不让新基地建在边野古、打造和平冲绳”等民意；那霸市民经由市长选举投票，对日本中央政府强行推进基地建设“表达强烈愤怒”。

城间认定，选举胜利显示“继承翁长雄志遗志的选战受到肯定”，对玉城执掌县政府而言可能成为有力后盾。

这是自民党推举的候选人在冲绳地方首长选举中遭遇三连败。9月30日冲绳县知事选举和本月14日丰见城市长选举中，自民党推举的候选人全部落败。共同社报道，接连败选或许逼迫自民党改变竞选策略，用以应对明年统一地方选举和国会参议院选举。

面对冲绳反美军基地的民意，作为日本政府发言人的内阁官房长官菅义伟22日在例行记者会上说：“政府视（普天间基地）搬至边野古为唯一方案的立场不变。”（刘秀玲）【新华社微特稿】

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