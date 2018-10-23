涉事人自作主张？沙特就卡舒吉死亡“认错”

沙特阿拉伯外交大臣阿德尔·朱拜尔21日说，沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉在伊斯坦布尔领事馆丧生，是有人“越权”、自作主张，犯下“巨大且严重错误”。

朱拜尔否认沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼知情。

【外相解释】

朱拜尔当天接受美国福克斯电视频道采访，说卡舒吉遇害是“可怕的错误”，承诺“那些理应承担责任的人将受到追究”。

卡舒吉本月2日进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔市领事馆后“失踪”。沙特官方一度声称卡舒吉当天离开，20日承认他死于领事馆内一场“斗殴”。

与“改口”同时，沙特宣布逮捕18名沙特籍涉案嫌疑人，解除5名官员的职务，包括王室顾问萨乌德·卡赫塔尼和情报总局副局长艾哈迈德·阿西里。

接受采访时，朱拜尔强调，沙特政府不清楚卡舒吉如何遇害；穆罕默德王储不知情，没有责任。

他认定，这是一次自作主张的“流氓行动”；涉事人员“逾越授权和职责”，“犯下错误，在领事馆内杀害卡舒吉并试图掩盖这件事”。

美国总统唐纳德·特朗普15日推测卡舒吉“失踪”原因时，同样把责任归咎于“流氓杀手”。

【国王致哀】

官方媒体沙特通讯社21日早晨报道，沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒－阿齐兹和王储穆罕默德分别给卡舒吉的儿子萨拉赫·卡舒吉打电话，向他致哀。

朱拜尔同样向卡舒吉家族致哀，说这名59岁的记者遇害是“可怕的悲剧”。

一名经常与卡舒吉联系的朋友告诉美联社记者，因为卡舒吉所写文章批评沙特政府，沙特从去年起禁止他的儿子旅行和出国。这名友人要求记者隐匿他的姓名。

朱拜尔告诉福克斯新闻频道，沙特政府不清楚卡舒吉的遗体在哪里。

按照土耳其官员的说法，卡舒吉的遗体遭肢解。一名不愿公开姓名的沙特高级官员21日告诉路透社记者，卡舒吉遭下药、绑架、掐脖子致死；尸体用毯子包裹后带出领事馆，交由一名“当地合作伙伴”处理。

【人身保护】

土耳其阿纳多卢通讯社21日报道，土耳其警方向卡舒吉的土耳其籍未婚妻坚吉兹提供24小时人身保护。

卡舒吉2日为办理结婚手续进入沙特领事馆，坚吉兹在外面等候数小时，发现未婚夫“再也没有出来”，于是联系土耳其政府部门。

就为什么决定保护坚吉兹，土耳其政府没有作回应。

沙特方面20日确认卡舒吉死亡后，坚吉兹在社交媒体上用阿拉伯语写道：“他们把你的身体从这个世界带走，但你美丽的微笑将永远留在我的世界。”

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在21日一场演讲中暗示，准备公开一些土方调查信息。路透社报道，尽管土耳其官方媒体和官员先后发布一些涉案信息，包括土方掌握记录记者遇害过程的录音，埃尔多安对这一事件大多保持沉默。

埃尔多安19日与沙特国王萨勒曼通电话，同意继续合作调查。阿纳多卢通讯社22日报道，埃尔多安与美国总统特朗普通电话，就“全面”查明案件真相达成一致。

埃尔多安说，将在23日党内会议上通报沙特记者在土耳其境内遇害事件。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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