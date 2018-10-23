马尔代夫最高法支持总统选举结果 驳回执政党要求

马尔代夫最高法院21日裁定，今年9月23日总统选举合法，驳回执政党马尔代夫进步党废除总统选举结果的要求。

马尔代夫选举委员会9月29日发布选举结果，确认反对党马尔代夫民主党的候选人易卜拉欣·穆罕默德·萨利赫战胜马尔代夫进步党候选人、现任总统阿卜杜拉·亚明，赢得选举。亚明一度承认败选，后指认选举中出现欺诈，要求重新选举。

马尔代夫最高法院5名法官21日一致认定，马尔代夫进步党没有提供支持选举欺诈等指认的足够证据，因而驳回诉讼。

马尔代夫民主党的支持者当天在最高法院外庆祝法院裁定。萨利赫的发言人玛丽亚·迪迪说：“我们很高兴看到法院一致裁定，支持民众意愿。根本不存在选举遭操纵的证据。”

迪迪呼吁亚明接受败选结局，确保权力平稳过渡。

9月选举是马尔代夫新宪法2008年生效以来第三次总统选举，接受上千名国际观察员监督，整个过程顺利、和平。马尔代夫选举委员会主席艾哈迈德·谢里夫说，总统选举期间，选举委员会收到423起投诉。经调查，这些投诉不影响选举结果。

马尔代夫当选总统定于11月17日宣誓就职。

前总统穆罕默德·纳希德一度有意作为马尔代夫民主党的竞选人参选总统，选举委员会驳回了他的参选申请。

纳希德2008年至2012年出任总统。2012年2月，反政府示威压力下，纳希德辞职。2015年，马尔代夫一家法庭裁定，纳希德任总统期间逮捕一名刑事法庭法官违反反恐法，判处他13年监禁。2016年初，纳希德赴英国就医，数月后获英国政府给予的政治难民身份，后长期流亡英国。

马尔代夫最高法院一度裁定释放纳希德，后又宣布“考虑总统（亚明）的关切”，撤销释放纳希德等反对派人士的决定。（陈立希）（新华社专特稿）

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