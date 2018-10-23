加拿大西海岸连震四次 最高6.8级暂无伤亡

美国地质调查局发布消息，加拿大西海岸海域当地时间21日晚接连发生四场地震，震级4.9至6.8级，没有构成海啸风险，暂时没有人员伤亡报告。

据美国地震调查局测定，第一场地震6.6级，当地时间21日22时39分（北京时间22日13时49分）发生，震中位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华岛东北端的小城哈迪港西南方向大约218公里处，震源深度10公里。

第二场地震6.8级，23时16分（北京时间22日14时26分）发生，震中在哈迪港西南方向大约196公里。

第三场地震6分钟后袭来，6.5级，震中位于哈迪港西南方向大约222公里；同一地点14分钟后发生一场4.9级地震。

美国国家海啸预警中心经由社交媒体“推特”通报，这一系列地震不构成海啸风险。

美联社援引地质学家埃米·沃恩的话报道，陆地上可以感受到轻微震感，没有收到人员伤亡或财产损失报告。沃恩说，后续可能发生更多强度较小地震和余震。

法新社报道，地震发生区域接近卡斯凯迪亚潜没带；这一海底断裂带绵延超过1000公里，从加拿大温哥华岛北部延伸至美国加利福尼亚州北部，1700年发生依现有标准估算大约为9级的地震。【新华社微特稿】（沈敏）

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