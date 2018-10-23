不忘初心，推动中日关系行稳致远（大使随笔）

只要双方能够不忘缔约初心，恪守条约精神，立足两国关系大局，继续坚持和平、友好、合作的正确大方向，中日关系就会不断取得新的发展

今天是中日和平友好条约换文生效40周年纪念日。1978年10月22日至29日，邓小平同志作为中国国务院副总理正式访问日本并于10月23日出席了中日和平友好条约批准书交换仪式，此访开创了中国国家领导人访日先河。当时，我作为中国驻日本大使馆一名年轻外交官，担任小平同志代表团联络员，见证了小平同志访日和条约正式生效的历史性时刻。时光荏苒，回顾40年来中日两国和中日关系的发展变迁，不禁感慨良多。

中日两国缔结和平友好条约，是继1972年中日邦交正常化后，两国关系发展史上又一重要里程碑。条约在全面继承中日联合声明精神的基础上，首次以法律形式为中日这两个一衣带水的重要近邻确立了和平、友好、合作的大方向，对两国关系的发展具有重要指导意义。40年来，中日关系沿着条约指引的方向持续前行，深入发展。去年两国人员往来突破1000万人次，贸易额超过3000亿美元，各领域交流合作都取得了丰硕成果，给两国人民带来了实实在在的利益，也为亚洲和世界的和平、稳定与繁荣作出了重要贡献。时至今日，尽管世界形势和中日两国国情都发生了很大变化，但和平友好条约的重要性及对两国关系的现实意义丝毫没有减弱。只要双方能够不忘缔约初心，恪守条约精神，立足两国关系大局，继续坚持和平、友好、合作的正确大方向，中日关系就会不断取得新的发展。

今年也是中国改革开放40周年。40年前，邓小平同志访日不到两个月后，中国共产党召开十一届三中全会，开启了中国改革开放的历史进程。访日期间，邓小平同志参观了多家日本企业并乘坐了新干线，当时他作为改革开放的总设计师正谋划着中国社会主义现代化建设的宏伟蓝图。那次访问将日本与中国的改革开放联系在一起，中日关系互利合作的内涵也更加丰富。日本40年来是中国改革开放的重要参与者，有力支持了中国的现代化建设，也从中获得重要利益。在中国改革开放的足迹中，也能发现中日互利共赢关系持续深入发展的历史脉络。

40年后的今天，中日关系处于承前启后的重要阶段。上个月习近平主席在符拉迪沃斯托克会见安倍首相，进一步规划了两国关系未来发展方向。今年5月李克强总理成功访日，为中日关系改善发展注入新动力。作为两国高层交往的重要一步，安倍首相将于10月25日至27日对中国进行正式访问。此访是日本首相时隔7年正式访华，也是中日双方一次备受瞩目的政治互动，对于巩固并加强两国关系改善发展势头具有重要意义。

两国各界普遍期待安倍首相此访推动业已重启新航程的中日和平友好合作事业续写新的篇章。为实现这一目标，需要双方继续相向而行，恪守中日四个政治文件和四点原则共识，着力巩固政治基础，把握正确方向，建设性管控矛盾分歧，同时继承发扬民间友好传统，筑牢民心相通的桥梁，以广泛、深入的务实交流合作不断扩大两国共同利益。中国改革开放的进程不会停止，中方欢迎日本继续积极参与其中，同时大力拓展双方在贸易投资、财政金融、第三方市场、创新发展等领域的合作，为两国互利合作开辟新路径，实现共同发展。当前形势下，作为世界第二、第三大经济体和全球贸易大国，双方还应共担促进世界经济复苏和稳定增长的责任，坚定维护多边主义和自由贸易，共同推动建设开放型世界经济。

目前，中日双方为安倍首相访华做了大量筹备工作。我相信在双方共同努力下，此访一定能取得积极成果，中日关系将在两国高层交往引领下行稳致远，得到新的更大发展。

（作者为中国驻日本大使程永华）

《 人民日报 》（ 2018年10月23日 03 版）

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