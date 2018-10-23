“中国的创新能力超乎想象”(一带一路中外媒体跨境采访调研行)

外国记者参观杭州阿里巴巴9号馆。

本报记者 赵树宴摄

开栏的话

10月29日至30日，由人民日报社、海南省委省政府共同主办的2018“一带一路”媒体合作论坛将在海南博鳌举行。

论坛开始前夕，“‘一带一路’中外媒体跨境采访调研行”系列活动正在火热开展，这为中外记者深入了解中国相关地区积极参与“一带一路”建设并取得丰硕成果提供了一个绝佳的机会。从今天起，本报推出“‘一带一路’中外媒体跨境采访调研行”专栏，真实记录“一带一路”发展成果和外国记者的感受与评价。

“如果有机会见到马云，我只想问他为什么还没把生意做到埃及。如果有需要，我可以给他牵线搭桥。”来自埃及《共和国报》的记者阿哈姆德边说边冲记者眨眨眼，对促成这桩买卖充满信心。

10月22日下午，“一带一路”跨境采访团抵达杭州第一站，就来到阿里巴巴集团位于杭州的盒马鲜生超市以及集团总部的阿里巴巴9号馆。新零售所代表的一种全新生活模式以及背后所依托的新经济模式和强大技术支撑，都令阿哈姆德和同行的十几位外国媒体记者赞叹不已：“中国的创新能力超乎想象，这可能才是中国社会在短时间内实现巨大变化的重要原因。我现在特别想知道我们能从哪里做起。”

有些出人意料，跨境采访团的采访是从一顿午餐开始的。飞抵杭州，吃的第一顿饭就在盒马鲜生超市。为什么在超市用餐？记者们一走进店里，这个疑问就烟消云散：这里不仅商品丰富，而且效率奇高，采访团一行刚刚落座，各式菜肴已陆续新鲜上桌，而且被告知外卖点餐也同样高效。多位外国记者一边拍照，一片感叹：看看在这里约会见面的年轻人，就餐区里整洁有序摆放的书籍，这儿哪里像卖生鲜的超市？

用餐之余，来自肯尼亚的女记者卢温迪注意到了超市中的收款机。她很好奇消费者是如何井然有序地在机器前实现自助付款的。当记者手把手教给卢温迪怎么下载手机软件、操作扫码支付后，这位已在中国工作及生活数月的女记者直向记者感慨：“在这里购物太方便了。”

“想象力是第一生产力。”这句阿里巴巴人人皆知的名言，代表着创新文化的魅力。今天，蒙着一层神秘色彩的阿里巴巴9号馆也打开了大门。这里展示着阿里巴巴从20年前一个初创团队发展成如今市值超千亿美元的跨国公司的历程。

随着讲解员的讲解以及展馆内多种形式的立体展现，外国记者们认识到，中国人引以为傲的数字生活背后，充满着科技创新的力量。赞比亚《新时代周报》记者希尔维兹亚告诉记者，展览中展示的机器人物流分拣系统效率惊人，这样的画面之前她只在动画片中看到过，没想到这已经成为中国多家物流巨头的“标配”。卢温迪和阿哈姆德则不约而同地感叹中国电商的全球采购以及价格控制能力，而这又依托于中国在大数据及云计算方面的领先水平。阿哈姆德坦承，展览中有太多概念自己一时还没能明白，但他相信，世界上多数人和中国老百姓一样，能从生活中的实惠感受到科技与创新的力量。阿哈姆德对记者说：“埃及人担心网上购物有风险，不敢把钱存在手机里。今天我才知道，原来不少中国人以前也是这么想的。是数字经济的创新和相应的风险控制体系让人们打消了顾虑，让现代化的数字生活真正成为人们的日常生活。”

姆琪来自南非《星报》，她和卢温迪在参观后不约而同地谈到了“金融创新”，认为这是中国“一带一路”倡议中非常重要的组成部分。姆琪认为，中国的金融创新实际上是中国社会协调发展的产物，没有良好的基础设施条件，没有一流的实体制造业，没有训练有素的产业工人，金融领域的创新也很难快速实现。中国改革开放以来的快速发展堪称奇迹，世界各国需要仔细研究，从中领会适合自身的发展经验和道路。卢温迪分析称，“对很多发展中国家的人民来说，利用科技手段融入社会金融体系至关重要，中国在这方面的先进经验是很多西方国家所不具备的”。

《 人民日报 》（ 2018年10月23日 03 版）

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