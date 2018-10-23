美国佛罗里达州发生枪击事件6人受伤

新华社华盛顿10月21日电 （记者刘阳、孙丁）美国佛罗里达州北部杰克逊维尔市警方21日说，当天发生一起枪击事件，至少6人被击中，其中3人受重伤。

杰克逊维尔市警方通过社交媒体说，枪击事件发生在当地一座橄榄球场附近，枪击发生时球场内正在进行比赛。伤者包括一名女性和5名男性，年龄在20至70岁之间。根据初步调查，枪手从一辆汽车副驾驶座开枪，不排除有其他帮凶，犯罪性质或与黑帮活动有关。

警方说，枪手疑似乘坐一辆银灰色汽车逃离现场，警方正在进行搜捕。

当地媒体报道说，事发区域为杰克逊维尔市治安较差的街区，暴力事件频发。

今年8月26日，杰克逊维尔市一家大型娱乐中心发生枪击事件，造成2人死亡、11人受伤。枪手开枪自杀身亡。

佛罗里达州位于美国东南部，近年多次发生重大枪击事件，特别是今年2月帕克兰市一所高中发生的枪击事件造成17人死亡、多人受伤，震动全美。

《 人民日报 》（ 2018年10月23日 21 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)