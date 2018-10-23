叙利亚人道主义危机加剧

据叙利亚国家电视台10月22日报道，美国主导的国际联盟在19日对叙东部代尔祖尔省发动多次空袭，造成至少62名平民死亡，另有数十人受伤。据当地参与救援的人士介绍，袭击分别发生在代尔祖尔省阿布卡迈勒市东部一个居民区和几座清真寺，大部分伤者伤势严重，很多人被困废墟下，加上重型救援机械难以进入作业等因素，救援工作面临巨大困难，死亡人数可能继续上升。

袭击发生后，叙利亚外交部分别致信联合国秘书长以及安理会轮值主席，称国际联盟对代尔祖尔省的空袭行动是对国际法的无视。叙利亚方面要求对袭击事件进行透明、独立的国际调查。此前，叙利亚政府曾致信联合国秘书长以及安理会轮值主席，指责国际联盟本月13日和14日在代尔祖尔省使用国际禁止的白磷弹轰炸居民区，造成大多数为妇女和儿童的多名平民伤亡。

叙利亚外交部22日就拉卡解放一周年发表声明称，全世界都目睹了美国领导的国际联盟对拉卡市造成的破坏。在美国等的保护下，极端组织得以从拉卡撤离到叙利亚境内的其他地方，使得叙利亚局势动荡复杂化、碎片化和长期化，而西方国家正是借此手段，以达到其长期介入和干预叙利亚事务的目的。叙外交部呼吁联合国方面制止针对平民的暴力行为，尽快结束美国和其他外国军队在叙利亚的非法存在，阻止其破坏叙利亚领土完整的计划。

叙利亚国内政治分析人士阿提夫对本报记者表示，美国主导的国际联盟自组建以来，频繁对叙实施空袭，造成众多平民死伤，人道主义危机加剧。这既是对叙利亚领土和主权的严重侵犯，也完全违背人道主义原则。国际联盟应该反思这些行为所带来的后果，并承担相关责任。

（本报大马士革10月22日电）

《 人民日报 》（ 2018年10月23日 21 版）

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