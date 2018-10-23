成都——开罗直航促进中埃交流合作

“由中国航空公司执飞的埃中直航航班即将抵达开罗！”10月22日，《金字塔报》《第七日报》等埃及媒体报道了这一消息。随着双边往来增多及互访游客数量的增长，中埃正就包括增开直航在内的合作进行紧密磋商。

据了解，从成都到开罗的直航航班23日由四川航空公司开始运营，载客量超过200人，每周2班。这一航线的开通使得成都成为继北京和广州之后又一个与开罗有直航航线的中国城市。业内人士认为，成都和开罗都是“一带一路”重要节点城市，该航线开通对推动中国中西部地区对外开放，促进中国与非洲之间的经贸、文化、教育和旅游等交流合作具有重要意义。

民众已经开始期待直航开通后带来的便捷。埃及艾因夏姆斯大学中文系二年级的学生埃曼一直向往到中国游学。“早就知道成都有培育中国‘国宝’大熊猫的基地。以前觉得这个城市离我很遥远，现在只要晚上从开罗出发，第二天一早就能到达。”埃曼说，很想尽快尝一尝四川美食。

作为第一个承认新中国的阿拉伯和非洲国家，埃及很早就与中国开通了直航航线，但由于经济原因，这条由中国国际航空公司开辟的航线1993年停运。此后，随着中国赴埃旅游和访问的人数逐渐增多，埃及航空重启开罗到北京的直航。此外，开罗与广州间的埃及航空直飞航班也已开通超过10年。

民航服务的提升和签证手续的简化为更多中国人前往埃及提供便利。当地媒体表示，埃及已经成为中国游客到访最多的非洲国家之一。埃及“门户新闻”网站报道称，近两年中国赴埃游客数量大幅成长，2017年接近28.7万人次，比2016年增长了60%，“年均吸引100万中国游客”将是埃及接下来几年可以预期的目标。《埃及公报》报道的数据显示，中国游客平均在埃及停留10—13天，人均消费1460—2190美元，极大促进了当地经济发展。

来自埃及南部城市卢克索的卡里姆已经从事导游行业近30年时间了，今年中国国庆期间，他接待了数批来自中国的游客，忙得不亦乐乎。“我在很多地方都能够看到很多中国游客。我爱中国人，感谢他们对埃及古老文明和美丽风景的热爱，希望能有更多便利措施，欢迎中国的朋友常来埃及做客。”

（本报开罗10月22日电）

《 人民日报 》（ 2018年10月23日 21 版）

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