马尔代夫水清沙白、椰影婆娑的热带海洋生态，吸引着越来越多中国游客。在马尔代夫机场熙熙攘攘的候机厅，中国游客占了约1/3，候机厅里不时响起中文广播。从事马尔代夫旅游和商贸的盈泰（马尔代夫）有限公司总经理陈君斌告诉本报记者，马尔代夫旅游业从上世纪70年代开始发展，近些年，所有度假岛平均30%的客流量都来自中国。

今年已近60岁的阿卜杜居住在马尔代夫呼拉岛，在这个只有几平方公里的岛屿上经营着一家海边餐厅和特色民宿酒店。阿卜杜还记得，2012年他接待了第一批登岛旅游的中国游客，当时只有8人。之后，随着中国游客数量不断增加，呼拉岛上的客栈数量从2014年的6个增加到现在的10个，还有新的客栈正在建设中。

阿卜杜2014年在自家土地上建起了夕阳客栈，运营10间客房，在旺季时几乎天天客满，其中中国游客占到了客源的30%至50%。为了方便与中国客人沟通，阿卜杜在手机上装上了微信和翻译软件。他不无自豪地向记者展示了自己与中国游客的聊天记录。

据了解，马尔代夫目前运营着130个旅游度假岛，到今年年底将新增30个，涵盖从三星级到七星级的不同档次。马尔代夫旅游部长扎米尔在今年7月举行的中马旅游合作论坛上表示，旅游业是马尔代夫支柱产业，中国是马重要的旅游客源国，为马尔代夫旅游业做出巨大贡献。马旅游界愿意与中方旅游部门和企业通力合作，为中国游客提供更加便捷舒适的旅游环境。

马尔代夫旅游局旅游开发执行主管哈里斯对本报记者说，中国已经连续8年位居马尔代夫旅游客源国第一位。2017年，赴马尔代夫的中国游客约30万人次，而马尔代夫全国人口才35万。最新数据显示，今年1月至7月，赴马旅游的中国游客数量已达16万人次，马尔代夫政府提出目标，希望在未来几年吸引中国游客100万人次。

首都马累的海螺工艺品店店主哈桑说，店里一半以上的工艺品都卖给了中国游客。从事旅游开发的全球指南针公司商务经理瓦希德对本报记者说，中国游客的增加，带动了马尔代夫商业发展和旅游产品开发，中小企业和社区受益匪浅，交通运输业也随之加速发展。

在马尔代夫的大多数酒店，中文翻译都成为标配，自助餐区的菜品介绍也都印有中英双语。陈君斌介绍，马尔代夫越来越关注中国市场，开始研究中国游客消费和饮食习惯，以适应中国游客需求。马尔代夫政府还计划拿出一些岛屿，针对中国游客的特点进行旅游设计。很多马尔代夫民众也开始学习中文。

中国驻马尔代夫大使张利忠对本报记者表示，中马两国政府签署了共同推进“一带一路”建设谅解备忘录，为双方进一步扩大旅游合作带来了新的契机。“马尔代夫人民非常欢迎中国游客，我们愿意为中国游客创造各种便利，我们会越做越好。”马尔代夫旅游产业协会董事祖莱卡·玛尼克对本报记者表示，未来，马尔代夫将提供更多符合中国游客特点的旅游产品和服务。

（本报马累电）

《 人民日报 》（ 2018年10月23日 22 版）

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