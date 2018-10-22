首届丝路国家青少年国际摄影作品展开幕式在京举行

开幕式现场

人民网北京10月22日电 21日下午，首届丝路国家青少年国际摄影作品展开幕式在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举行。

开幕式以“用影像链接友谊的丝绸之路”为主题，由北京国际摄影周组委会、丝路国家青少年国际摄影竞赛工作委员会、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心共同举办。

中国艺术摄影学会主席杨元惺在致辞中指出，青少年是世界的未来，他们有理想、有担当，人类就有希望，推进人类和平与发展的崇高事业就有源源不断的强大力量。希望我们用摄影竞赛搭建的丝路国家青少年文化交流平台，用欣赏、互鉴、共享的观点看待世界，推动不同文明交流互鉴、和谐共生，积极为构建人类命运共同体添砖加瓦。

中国宋庆龄基金会国际合作交流部部长陈爱民表示，为继承和发扬宋庆龄未竟事业，30多年来，中国宋庆龄基金会在增进国际友好，发展少儿事业方面做了大量工作，取得积极的成效。今后，中国宋庆龄基金会和中心将进一步努力发挥自身优势，助力丝路国家青少年国际摄影作品大赛不断拓宽平台，丰富内涵，我们愿意以青少年为友好使者，为世界各国文化传播、文明互鉴、民心相通作出积极贡献。

开幕式现场

联合国教科文组织国际摄联秘书长里库利斯希望能够通过此次活动，进一步弘扬丝绸之路精神，关注“一带一路”发展，加强“一带一路”国家间的合作和摄影交流，促进多元文化的跨界融合，推动世界青少年摄影教育和交流。

据了解，首届丝路国家青少年国际摄影作品展是国内首个面向青少年观展策划的专题摄影展。展品主要来源于丝路国家青少年国际摄影竞赛的获奖作品。该竞赛是以丝路沿线国家为主体的国际青少年摄影赛事，参赛人数超过61000人，共收到来自中国、缅甸、意大利等52个国家和地区摄影投稿157988幅(组)。

(责编：陶稳(实习生)、常红)